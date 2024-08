Rueda reta a Sánchez a compensar la merma de fondos por su pacto con ERC

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras el Consello, el último antes del descanso estival SANDRA ALONSO

Galicia dejará de ingresar 444 millones de euros al año si Cataluña sale del régimen común de financiación, tal y como han pactado ERC y el PSC para que los independentistas voten la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Esa cantidad es la principal conclusión de un informe elaborado por la Consellería de Facenda e Administración Pública para evaluar el impacto que tendrá ese acuerdo en las cuentas de la comunidad autónoma.

El informe fue evaluado ayer por el Consello de la Xunta, que se reunió por última vez antes del paréntesis estival. Su titular, Alfonso Rueda, reclamó al Gobierno central la convocatoria de una conferencia de presidentes para abordar las consecuencias del acuerdo. A su juicio, esa cita no acaba de llegar porque «o presidente do Goberno [Pedro Sánchez], sen unha solución para equilibrar e compensar estas perdas que imos ter, non é capaz de sentarse e dar a cara con todos nós».

Sobre el informe en sí, Rueda destacó en primer lugar que se ha redactado «desde un punto de vista obxectivo e, polo tanto, contrastable». Subrayó además que la salida de Cataluña del régimen común supondrá una merma de recursos al Estado, que ya no podrá redistribuir. Señaló también que las consecuencias afectarán a las haciendas autonómicas «en todos os casos», de ahí que también se hayan manifestado dirigentes autonómicos del PSOE en contra del acuerdo.

El presidente desgranó las vías por las que Galicia dejaría de ingresar esos 444 millones de euros en caso de mantenerse el actual sistema de financiación sin incluir a Cataluña. La comunidad perdería 270 millones de euros anuales del Fondo de Garantía, que asegura que las comunidades con mayor nivel de ingresos aporten a las que perciben menos fondos por población ajustada. Otros 83 millones dejarían de llegar a través del Fondo de Cooperación, una adicional del Estado destinado a las comunidades que estén por debajo del PIB medio o que tengan problemas demográficos como baja densidad o crecimiento de la población.

El efecto dominó

Además, explicó Alfonso Rueda, el pacto PSOE-ERC también pondría en riesgo las transferencias de financiación finalistas a las comunidades para políticas de empleo o dependencia. En el caso de Galicia, el impacto sería de 91 millones de euros menos.

El presidente gallego añadió que esos datos parten solo de la salida de Cataluña del régimen común. En caso de que otras comunidades «como Madrid ou Baleares pedisen o mesmo, estariamos falando dunha cantidade moitísimo maior». La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), descartó ayer plantear la salida del régimen común.

Incumple la Constitución

El informe también recoge las «complicacións xurídicas» que derivan del acuerdo alcanzado por PSC y ERC. Según el documento, el pacto incumple hasta 16 artículos de la Constitución, en especial los referidos a la solidaridad interterritorial y a la potestad del Estado para garantizarla. También entraría en colisión con el articulado de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Esa ruptura, señaló el también barón autonómico del PP, altera el sistema de financiación y las relaciones de las comunidades entre sí y con el Estado.

La reducción no cambiará los Orzamentos para el 2025

El desarrollo del polémico acuerdo entre socialistas e independentistas se va a producir en plena elaboración de los Orzamentos para el 2025. En el caso de Galicia, la Xunta ya ha iniciado los trámites y ayer Alfonso Rueda subrayó que el objetivo es que entren en vigor en la fecha prevista por la normativa, el 1 de enero. Rueda afirmó que elaborarán las cuentas partiendo de los fondos que le corresponderían a la comunidad de acuerdo con el actual sistema de financiación y sin excluir a Cataluña, porque tienen «a obriga» de trabajar con los datos y previsiones oficiales que están vigentes. Sin embargo, añadió, «a mosca detrás da orella por suposto que a temos, e en canto vexamos calquera actuación ou pronunciamento oficial que inflúa directamente, aí a cousa cambiará, e cambiará moito».

Un recado para la oposición

Rueda explicó esa prevención porque «o goberno leva anos facendo o que antes dixo que nunca faría, e moito me temo que vai facer exactamente o mesmo».

Esa «folla de ruta» se explica porque la meta del Ejecutivo, añadió, no es otra que facilitar la permanencia de Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno.

El titular de la Xunta insistió en que estarán «vixiantes» ante lo que ocurra, y subrayó que su obligación es hacer todo lo posible para que Galicia no pierda los mencionados fondos.

Los posibles cambios en las cuentas del 2025 se aplicarán en caso de que el acuerdo se materialice, pero Rueda subrayó que la elaboración del informe es necesaria para conocer las consecuencias del acuerdo PSOE-ERC. «Temos que dicir os supostos prexuízos fronte aos que din que isto é beneficioso para Galicia. Non, non. 444 millóns de euros menos», dijo en referencia a los partidos de la oposición.

El pasado miércoles, en el debate sobre el techo de gasto de las próximas cuentas autonómicas, la portavoz del BNG, Ana Pontón, acusó a Rueda de repetir el «argumentario de Génova» y planteó que Galicia debe tener «a chave dos nosos cartos» con un acuerdo similar al catalán. Por su parte, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, mostró su confianza en la decisión que tome el PSOE sobre la viabilidad del pacto con los independentistas catalanes.

El presidente destaca la «desaparición» de la ministra de Hacienda

Tras hacer referencia a los giros políticos del Gobierno a posiciones opuestas a las anunciadas, que el propio Pedro Sánchez ha considerado «cambios de opinión», Alfonso Rueda consideró que es «moi significativa» la «desaparición da vida pública» de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hace apenas 15 días afirmó que no se estaba negociando un concierto económico para Cataluña y aseguró que el PSC se había expresado en la misma línea, solo para que unos días después se hiciese público el acuerdo entre ese partido y ERC que prevé la salida de Cataluña del régimen común de financiación.

Las críticas son un reflejo de que la tensa relación del Gobierno central con la Xunta que marcó la segunda mitad de la pasada legislatura no ha mejorado. Otro ejemplo fue el anuncio el lunes de la semana pasada de que la Xunta iniciará acciones legales contra el Gobierno por incumplir el reglamento de la Conferencia de Presidentes, al no convocar el encuentro pese a que las comunidades han registrado una petición formal. El artículo 4.2 del reglamento prevé que si diez comunidades reclaman esa reunión, el Ejecutivo debe hacer la convocatoria.

Sin reunión con Sánchez

Otro indicio de que la relación tiene mucho que mejorar es que el presidente del Gobierno todavía no se ha reunido con Alfonso Rueda después de su victoria en las elecciones autonómicas de febrero.

El presidente de la Xunta, que sí mantuvo la habitual recepción con el rey, remitió en mayo una carta a Sánchez para solicitarle el encuentro, pero aún no se ha materializado.

La anomalía de la situación resalta aún más por el hecho de que Sánchez sí se ha reunido con el lendakari del País Vasco, Imanol Pradales, aunque las elecciones en esa comunidad se celebraron en abril, dos meses después de las autonómicas gallegas.

El anterior encuentro entre Rueda y Sánchez data de julio del 2022, después de que el primero accediese a la Xunta. En aquella reunión, Sánchez le trasladó el apoyo al PERTE para la planta de la multinacional Altri en Palas de Rei, aunque la nota que distribuyó la Moncloa no hacía referencia concreta a ese dato.