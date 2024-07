El Parlamento gallego aprueba el techo de gasto con el respaldo del PP y el rechazo de la oposición

PACO RODRÍGUEZ

Como si de una arraigada tradición anual se tratase, el PP ha aprovechado su holgada mayoría absoluta en la Cámara gallega para dar luz verde al techo de gasto aprobado por la Xunta este mismo lunes, que se sitúa en la cifra récord de 13.954 millones de euros. Un trámite que permite a la Administración gallega seguir con el calendario de elaboración de los presupuestos en aras de «la estabilidad y la gobernabilidad», tal y como señaló el jefe del Ejecutivo gallego a comienzos de esta semana.

Entonces Alfonso Rueda contrapuso la realidad de Galicia a la del Congreso, donde el PSOE de Pedro Sánchez no ha recabado los suficientes apoyos para aprobar su senda de gasto. Una comparativa a la que también ha recurrido este miércoles en O Hórreo Miguel Corgos, conselleiro de Facenda, que fue el encargado de defender el límite de gasto no financiero, y quien recordó que Galicia fue pionera en la fijación de este umbral y que suma ya 14 años consecutivos de estabilidad en sus cuentas. Al igual que el lunes, Corgos insistió en que este techo se ha estimado con los datos propios que maneja la comunidad (sin la información que aporta el Estado sobre las entregas a cuenta, que no se hicieron públicas hasta este martes) y teniendo en consideración las nuevas reglas fiscales europeas. «Galicia vai poñer a estabilidade política ao servizo da cidadanía», insistió.

El cuadro macroeconómico prevé que Galicia crezca en el 2025 un 1,8 % y que la tasa de paro se sitúe en el 9,1 %. Unas previsiones prudentes, según Corgos, teniendo en cuenta el contexto nacional e internacional. «Somos a primeira autonomía que aproba a súa regra de gasto», se felicitó el titular de Facenda. «Temos acreditado o noso rigor e a nosa solvencia mesmo nos tempos máis adversos», dijo el conselleiro, que ha puesto en valor la estabilidad presupuestaria como garantía para hacer frente a los servicios públicos esenciales.

Por parte del BNG, Ana Pontón, su portavoz parlamentaria, se preguntó si el límite de gasto será suficiente para afrontar los grandes desafíos a los que se enfrenta Galicia, como la mejora de los servicios sanitarios, la atención a la dependencia o el impulso industrial. «Xa lles digo que non, porque este é o día da marmota e da propaganda oficial para tapar a realidade», denunció la nacionalista. La líder del BNG aseguró que lo único histórico es la deuda pública en un contexto de recortes, y no el techo de gasto. «Non é certo que estes orzamentos blinden os servizos públicos se vemos o que acontece na atención sanitaria e na dependencia. Vemos unha oportunidade perdida para cambiar de rumbo. É certo que teñen maioría, e poden aplicar o rodillo, pero polo ben de Galicia deben dialogar», sostuvo Pontón, quien denunció que Galicia tendrá menos recursos si se analiza la serie histórica contando la inflación.

Por parte del PSdeG, la diputada Patricia Iglesias censuró el «conformismo» de la Xunta que esconde un progresivo giro neoliberal «para privatizar os servizos públicos». Los socialistas gallegos aprovecharon el debate del límite de gasto para denunciar el comportamiento diferencial negativo de la economía gallega respecto a la española y para criticar la falta de una auténtica política económica capaz de movilizar una economía que vive del impulso del Estado. «É un límite raquítico», censuró Iglesias.

El portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, apeló a los tres principios que inspiran el voto favorable de los populares: la estabilidad institucional, la estabilidad financiera y la coherencia política.