Dimite un edil de As Pontes tras ser acusado de agresión por una expareja a la que también denuncia

El primer teniente de alcalde del Concello de As Pontes, el socialista Antonio Alonso Román, presentó ayer su renuncia al acta de concejal a raíz de una denuncia por supuesta violencia de género presentada contra él por una expareja, contra la que él también ha formulado una denuncia en términos similares. «Ante la situación judicial en la que me he visto inmerso en los últimos días, y con la intención de defender mi inocencia y honorabilidad, y evitar posibles interferencias en el normal funcionamiento del Concello, he decidido presentar mi dimisión», indicaba en un comunicado emitido a última hora de la tarde.

Subraya su «plena confianza en la Justicia». Y añade: «Los hechos de los que se me acusan no son ciertos, y demostraré mi total inocencia en sede judicial. Creo en la presunción de inocencia y en la tutela judicial efectiva». En la propia nota advertía de que no iba a realizar ningún tipo de declaración, al encontrarse el caso en fase de instrucción, «hasta que no haya un sobreseimiento de la causa u obtenga la libre absolución».

Su renuncia se produce después de que el pasado martes, 30 de julio, se celebrase una reunión de la junta de portavoces del Concello, a petición de los dos grupos de la oposición, BNG y PP, «para coñecer e clarificar os feitos acontecidos e que suscitaron a alarma social na vila». Alonso Román asistió y expuso su relato de lo sucedido durante las fiestas del Carmen, en julio. A raíz de lo sucedido entonces, una mujer con la que había mantenido una relación sentimental le denunció por una supuesta agresión, y él formuló una denuncia contra ella por idénticos motivos. El juez de instrucción ha dictado una orden de alejamiento de cien metros en los dos casos (de él respecto a ella y de ella respecto a él). La abogada del edil ha pedido la anulación de esta medida cautelar.

El BNG no solo solicita la dimisión del teniente de alcalde, «ata que se clarifiquen en sede xudicial os acontecementos», sino también la del alcalde, «por non ter asistido á xunta de voceiras e por ocultar esta situación». Al tiempo que proclama «tolerancia cero coas violencias machistas» y condena «calquera acto desta fondura que se puidese ter dado».

Alonso Román forma parte de la corporación municipal pontesa desde el año 2007. En las últimas elecciones municipales, en mayo del 2023, ocupó el número cinco de la lista del PSOE, encabezada por Valentín González Formoso. Primer teniente de alcalde y delegado del área de Xestión Económica, Planificación Urbana, Servizos á Veciñanza e Recursos Humanos, también forma parte de la ejecutiva local de los socialistas.