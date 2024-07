El PSdeG alerta del déficit de medios en Educación y del incumplimiento de la proporción de alumnos por aula

Los alumnos del Colegio San José, en Lugo, regresan a las aulas ALBERTO LÓPEZ

El portavoz de Educación del PSdeG en el Parlamento de Galicia, Julio Abalde, acaba de presentar una serie de iniciativas en la Cámara para abordar la falta de recursos humanos en la enseñanza pública, el incumplimiento de las ratios de alumnos por aula y la tardanza en asignar centro a los estudiantes. Los socialistas le exigen a la Xunta de Galicia que se tomen inmediatamente las decisiones de los desdobles de unidades necesarias en aplicación de los acuerdos firmados por la Consellería de Educación y, al mismo tiempo, reclaman que esas decisiones se les comuniquen urgentemente a los equipos directivos.

Abalde recuerda que el año pasado el Gobierno gallego y los sindicatos firmaron un documento que incluye nuevos criterios de referencia para la fijación de ratios máximas de alumnado por aula. Lamentablemente, «non se están respectando nin se teñen en conta para o cálculo e a presenza de alumnado con necesidades educativas especiais», asegura.

El portavoz socialista explica que, pese a que la Consellería de Educación niega cualquier incumplimiento de cara al próximo curso, «a realidade é ben distinta», ya que el departamento autonómico «incumpre sistemáticamente o seu deber de darlle unha resposta áxil ás familias e ao profesorado». Según Abalde, basta observar que, en este momento, cuando se acerca el inicio del curso y los centros están preparándolo, «as equipas directivas non saben aínda o número de unidades das que disporán e o profesorado descoñece o número de alumnos que terá nas súas aulas».

Según el PSdeG, como consecuencia de la reducción del número de unidades y de los recursos humanos, los centros no tienen acomodada la oferta de plazas a las demandas reales de escolarización para todos los solicitantes, lo que genera incertidumbre en las familias. Eso lleva, según Abalde, a que parte del alumnado no sepa hasta muy entrado el mes de julio qué centro se le asignará, tal como sucede, denuncian los socialistas. El diputado sostiene que el problema es especialmente preocupante en los centros del medio rural.

«A incerteza está a provocar que as familias que non teñen garantizada a escolarización nun centro do seu municipio decidan trasladar aos nenos e nenas a cidades próximas, co conseguinte efecto no despoboamento nos centros do rural», sostiene Julio Abalde.

El diputado socialista indica que, en la mayoría de los casos, esos alumnos son escolarizados finalmente en los centros donde presentaron las solicitudes, de modo que se sobrepasan las plazas ofertadas en un principio. Uno de los efectos, según Abalde, es que, tal y como vienen denunciando las federaciones de ANPA, se van a incumplir las ratios, al agrupar unidades. Eso resulta perjudicial tanto para el alumnado como para el profesorado, que padecerán una saturación por encima de la soportable.

El diputado critica que el problema tiene su raíz en la continua reducción de recursos, especialmente humanos, para la enseñanza pública, e insiste en que es inadmisible que a estas alturas del verano exista incertidumbre en los equipos directivos y en el profesorado acerca de como será la organización de las unidades el próximo curso.