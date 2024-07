La Xunta emplaza al Gobierno a transferir las competencias de gestión del litoral

La conselleira de Medioambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en el Parlamento. Sandra Alonso

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha avanzado hoy que este viernes la Xunta envió una carta al Gobierno central para recordarle que «non ten sentido» que se «agarren» a las competencias de gestión del litoral que «non lle pertencen». Así lo ha señalado este sábado a preguntas de los medios en su visita al arenal Boa Grande, en el municipio coruñés de Noia, para ofrecer recomendaciones relacionadas con la exposición al sol. La titular de Medio Ambiente ha incidido en que «continúan na misma situación» y que el Ministerio de Política Territorial notificó que traslada la petición de la Xunta -para que se transfieran los medios para la gestión del litoral- al Ministerio de Transición Ecológica.

«Agardo que non se nos faga perder máis o tempo. Os expedientes están aí e non saen, nin por parte da Xunta, que non ten os medios, nin por parte do Gobierno, que os ten totalmente paralizados», ha criticado Ángeles Vázquez en declaraciones recogidas por Europa Press. En este sentido, ha incidido en que la Administración gallega espera que «máis pronto que tarde» y si «pode ser este mes» que no espere a agosto, se reúna la comisión de transferencias y brinde a Galicia «todos aqueles medios» que estaban utilizando. Esas competencias son las referentes a los ámbitos medio ambiental, social y económico dentro de la franja de la costa, en el dominio público marítimo terrestre.

El pasado 23 de abril del 2024 el Tribunal Constitucional avalara por unanimidad la ley del litoral, dando la razón a la Xunta sobre sus plenas competencias sobre el mismo.