El PSdeG critica que la economía de Galicia «segue sen despegar por incapacidade do PP»

El portavoz de Economía y Empleo de la Ejecutiva del PSdeG, Abel Losada, valoró de forma negativa los resultados obtenidos por Galicia tras conocerse la Encuesta de Población Activa (EPA), y abogó por un cambio radical en la política económica de la comunidad, «que segue sen despegar», dijo, debido a la «incapacidade do PP».

«A evolución do mercado laboral en Galicia é alarmantemente inferior á do conxunto de España, tanto en termos de ocupación como de desemprego», consideró Losada, quien señaló que mientras en el último año el número de ocupados creció un 2 % en España, en Galicia apenas lo hizo un 0,3 %. «Isto significa, practicamente, un ritmo oito veces inferior», destacó.

En términos de desempleo, el contraste «é ainda máis marcado», indicó, al explicar que mientras que en el conjunto de España el desempleo disminuyó casi un 2 %, en Galicia aumentó un 2,2 %. «Estamos a falar de 2.600 persoas máis en paro no segundo trimestre de 2024 en comparación co mesmo período de 2023. Estes resultados son inaceptables», manifestó. Losada atribuye estos resultados negativos a una política económica «baseada na inercia e carente de iniciativas concretas» para promover la actividad económica y mejorar la competitividad de la economía gallega.

«Cando o maior exercicio de política económica do goberno se limita a carteis publicitarios polas autovías galegas falando de desburocratizar estes resultados negativos do mercado laboral son unha crónica anunciada», criticó. «É imprescindible un cambio radical na política económica de Galicia. Necesitamos medidas efectivas e urxentes que impulsen o crecemento sostible e equitativo do emprego», señaló.

«Os datos coñecidos esta mañá reflicten unha realidade preocupante para o mercado laboral galego e subliñan a urxencia dun cambio de rumbo nas políticas económicas de Galicia para asegurar un futuro máis prometedor para os seus cidadáns», concluyó Losada .