Rueda llama a reforzar el carácter solidario de Galicia en la entrega de sus medallas

Entrega de las Medallas de Galicia 2024. En la imagen, entre el conselleiro de Presidencia (Diego Calvo) y el presidente de la Xunta (Alfonso Rueda, a la izquierda), los premiados: el actor Luis Tosar, la productora Zaza Ceballos y Álvaro Pérez Becerra (presidente de la Academia Galega do Audiovisual) PACO RODRÍGUEZ

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha aprovechado el acto de entrega de las Medallas de Galicia para advertir sobre los grandes desafíos a los que se enfrenta la sociedad y para transmitir la certeza de que la comunidad estará a la altura para dar respuesta. Ante un amplio abanico de representantes de la política, la empresa y la cultura, el jefe del Ejecutivo gallego ha puesto el foco en una crisis migratoria que requiere una respuesta global, pero ha asegurado que Galicia sabrá estar a la altura. «Coñecemos o drama da emigración e, por iso mesmo, fomos e seremos solidarios cos restantes territorios de España, especialmente cos menores non acompañados que chegan ás costas, vítimas inocentes dun drama que parece non ter fin», sostuvo en su discurso. En la ceremonia celebrada en Museo Cidade da Cultura de Santiago -y que ha tenido como protagonista al audiovisual, puesto que se ha condecorado al actor Luis Tosar, a la productora Zaza Ceballos y a la academia del sector-, Rueda ha advertido sobre la crisis de credibilidad a la que se enfrenta la democracia y a la responsabilidad que ostentan todos los que están llamados a actuar: desde los gobiernos a la oposición, desde las instituciones a la ciudadanía y desde las escuelas hasta las familias.

«Creo que nas democracias, as disputas, por moi enconadas que sexan, por moi radicais que parezan, sempre teñen unha única solución que é falar, dialogar e votar, en democracia e en liberdade. Lonxe de toda violencia, sexa física -con exemplos tremendos que estamos vendo todos os días- como incluso verbal, que ás veces non lle damos importancia, pero é antesala de violencias moito peores», ha argumentado el presidente, que ha hecho un llamamiento a actuar contra las desigualdades como vía para reducir los niveles de tensión social.

Entrega de las Medallas de Galicia 2024. La Academia Galega do Audiovisual (en la imagen, su presidente, Álvaro Pérez Becerra) ha sido una de los premiados. En la imagen, la productora Zaza Ceballos, una de los premiados. En la imagen, el actor Luis Tosar, uno de los premiados

En este sentido, Rueda ha considerado crucial consolidar el estado de bienestar, priorizando la sanidad y la educación públicas, y también la política social, algo, ha dicho, que está en el ADN de los gallegos, «porque a solidariedade é unha das características definitorias do pobo galego».

El presidente ha insistido en que, en la víspera de su día grande, a Galicia le toca reflexionar sobre lo que es y sobre lo que quiere ser. «Estamos nunha comunidade avanzada, nunha comunidade orgullosa como poucas dos seus propios sinais de identidade, que temos unha lingua e unha cultura como bandeiras coa que podemos ir polo mundo: creo que somos, e temos que seguir sendo, unha comunidade leal, unha comunidade solidaria co conxunto do noso país e sempre aberta ao resto do mundo, especialmente a unha Europa común coa que temos unha relación preferente que levamos cultivando séculos a través do Camiño de Santiago, que explica gran parte da historia do noso continente», ha insistido Alfonso Rueda.

Con la entrega de estos tres galardones, la Xunta pone el foco en un sector estratégico para la comunidad y que actúa de plataforma para la proyección universal de Galicia. Tal y como ha enfatizado el presidente gallego, estas tres medallas reconocen la excelencia de sus destinatarios, pero también a todas las personas que trabajan a diario y en silencio en este sector: «O éxito pasado, o éxito presente pero sobre todo o éxito futuro do noso audiovisual galego será sempre o resultado dun esforzo coral que hoxe poñemos en valor porque é necesario», ha recordado el jefe del Ejecutivo autonómico.