El BNG acusa al PP de poner en riesgo la salud de los gallegos con el fracaso de las «medidas escaparate» de Sanidade

Ambulancia del 061 Urxencias Sanitarias MONICA IRAGO

La portavoz de sanidad del BNG, Montse Prado, denunció que las «medidas escaparate» implementadas por la Xunta ante la «situación de emerxencia na que se atopa a sanidade pública» no están dando resultados. Y urge solucionar la falta de médicos en las zonas con mayor afluencia turística, así como en los centros de salud más pequeños, que siguen siendo los más perjudicados.

«A política sanitaria do PP pon en risco a saúde e a vida dos galegos e as galegas», denunció la diputada nacionalista en una rueda de prensa en la que evaluó las medidas excepcionales puestas en marcha por la Consellería de Sanidade, como la contratación de médicos sin especialidad familiar, recurrir a médicos mir que necesitan formación —y que solo están trabajando en grandes centros—, o la decisión de derivar profesionales a las zonas tensionadas dejando a los centros de salud, especialmente en las zonas rurales, sin ningún médico.

Además de denunciar que hay comarcas enteras sin atención pediátrica, Montse Prado se refirió a casos concretos que se están viviendo este verano, con centros de salud sin médico, como ocurre en Cotobade-Tenorio, Ribeira de Piquín, Nadela o Negueira de Muñiz. Situaciones como la del hospital de A Mariña, con la planta de medicina interna cerrada, un solo urólogo —que no será reemplazado cuando esté de vacaciones— y un solo cardiólogo. En este hospital, situado en Burela, los pacientes tienen que esperar hasta las siete horas para ser atendidos y hay «derivaciones continuas» para ingresos en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, a 100 kilómetros y hora y media de distancia, dice el BNG.

En la misma comarca, en Barreiros, como la población aumenta en verano de los 3.000 habitantes a los 12.000 habitantes, el personal tenía que ser de tres médicos, pero solo hay dos y, cuando cojan vacaciones, no hay previsión de reposición, critica Prado.

Otros casos

Situaciones similares se dan en el área sanitaria de Vigo, sin refuerzos costeros a pesar de la gran afluencia de visitantes, lo que hace que algunos centros se queden sin asistencia en los turnos de tarde. Montse Prado concretó que, en Ponteareas, hay ocho médicos cuando debería haber quince, y en A Garda trabajan tres cuando deberían ser ocho.

La diputada nacionalista destacó la «inaceptable» situación que se está registrando en la atención de urgencias extrahospitalarias en la comarca del Salnés, motivada en parte por la decisión de Sanidade de trasladar en verano la ambulancia medicalizada (SVA), desde su base en el hospital del Salnés a Sanxenxo, «onde evidentemente o reforzo é necesario, pero non pode ser a costa de deixar desatendida unha poboación como Vilagarcía», criticó.

En este sentido, Montse Prado advirtió de situaciones como la vivida este pasado sábado, día 21, cuando la ambulancia tardó más de 25 minutos en llegar desde Sanxenxo a Vilagarcía para atender a un hombre de 42 años que sufrió un paro cardíaco y que, si la ambulancia hubiera estado en su base habitual, se podría haber atendido en cinco minutos. También denunció que Sanidade permita a la empresa concesionaria de los helicópteros para emergencias incumplir el horario contratado, lo que también tiene consecuencias porque «de estar operativo o helicóptero desde as oito da mañá teríase que ter activado para ir a Vilagarcía e tardaría arredor de dez minutos e non media hora da ambulancia desde Sanxenxo», añadió la diputada del BNG.

«Este é un claro exemplo do que acontece coas decisións que toma o PP», ha subrayado antes de considerar que, según Prado, no hay «máis folla de ruta para despois do verán que seguir coa improvisación e seguir facilitando o negocio ás empresas privadas». Prado urgió al Ejecutivo de Rueda que «rectifique e empece a exercer de goberno de Galiza» en materia sanitaria, con un aumento del presupuesto como mínimo de 200 millones de euros, terminando con la política de precariedad del personal sanitario. Para ello, sugirió la elaboración de un plan de recursos humanos, incorporando a la cartera de servicios de Atención Primaria categorías imprescindibles como psicología, terapeutas o logopedas, así como iniciando una cartera de servicios y reconocer el mapa de competencias de cada categoría profesional.