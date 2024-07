La Mesa pola Normalización Lingüística demanda a la UNED por no permitir el uso del gallego en un examen

SANDRA ALONSO

La Mesa pola Normalización Lingüística ha presentado una demanda contra la Universidad a Distancia (UNED) por vulnerar los derechos lingüísticos de un estudiante al que no se le corrigió un examen por escribirlo en gallego. La UNED defiende que «o equipo docente non ten competencia nin instrumentos para avaliar unha proba redactada nun idioma diferente do castelán» y que, «non ten obriga de corrixilo».

El presidente de la Mesa, Marcos Maceira, recuerda que «a UNED é unha universidade pública e, como tal, debe dar exemplo, respectando a oficialidade do galego». «Ningunha persoa que se examine en Galiza ten que ser obrigada ou coaccionada a facer un exame un castelán», sentencia el presidente de la entidad en defensa de la lengua gallega.

Después de que el rectorado desestimase el recurso de alzada interpuesto por el alumno con asistencia de la Mesa, esta solicita ahora judicialmente que «un docente da UNED corrixa e puntúe o seu exame e se lle recoñeza o seu dereito a realizar todos os exames na lingua cooficial do territorio no que se examine».

La entidad recuerda que «a UNED, como universidade nacional, asume como misións fundamentais a inserción e coordinación entre os diferentes centros asociados de cada unha das comunidades autónomas así como o apoio ás linguas e culturas de España». Y añade que tiene como deber potenciar «a docencia e o coñecemento das linguas oficiais españolas, tanto en España como no exterior». Además el reglamento de pruebas presenciales de la UNED aprobado por el Consejo de Gobierno el 28 de junio del 2011 no prohíbe en ningún caso la realización de las pruebas en las lenguas cooficiales.

La entidad de defensa de la lengua gallega espera que el responsable tome las medidas necesarias para resolver esta situación y evitar que se repita en el futuro. En su demanda, la Mesa recuerda que a lo largo de las últimas décadas la UNED ha ido permitiendo la elaboración y presentación de tesis en gallego. Y cita, especialmente, el caso del filólogo y profesor de lengua gallega Héitor Mera Herbello, quien defendió su tesis «Vida e Obra de Bernardino Graña» en gallego, en el 2009, bajo la dirección de Manuel Rodríguez Alonso, a pesar del impedimento inicial de la universidad.