La ministra de Vivienda urge a comunidades y ayuntamientos a regular los pisos turísticos en lugar de «evitar la realidad»

Isabel Rodríguez durante su visita este jueves a Betanzos, hablando con el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro César Quian

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, urgió a las comunidades autónomas y a las ciudades a que acometan la regulación de las viviendas de uso turístico. «Es importante abordar la realidad, y en el turismo, este tipo de alojamientos turísticos, que son actividades económicas que en ocasiones y determinados territorios y ciudades afectan a la eficacia del derecho del acceso a la vivienda», aseguró este jueves en Betanzos, advirtiendo que el mensaje va también para las localidades donde aún no se percibe este fenómeno como un problema.

Rodríguez apuntó que lo que propone el Gobierno central es que comunidades y entidades locales «acometan y gobiernen esta realidad, lo que no se puede es evitarla, no verla o no quererla mirar». «Hay que actuar frente a ella», dijo y reveló que fue uno de los temas por los que le preguntó a la alcaldesa de Betanzos, María Barral, durante su visita este jueves a este municipio. Apostilló que la regidora le respondió que allí no era un problema por el momento, aunque se ha visto un incremento, pero aún así la recomendación de la ministra a Barral fue: «Ordénalo, pon en marcha una nueva ordenanza para que en el mañana no sea un problema que impida a los vecinos acceder a una vivienda, a precio asequible».

Rodríguez consideró que no es una cuestión cuantitativa, de número, sino de que la presencia de este tipo de viviendas conlleve un incremento de las rentas de alquiler «ante la disminución de la oferta».

La ministra de Vivienda, sobre los alojamientos temporales: «Se gestionarán en una plataforma y deberán acreditarse» Redacción

«Tenemos que ordenar esa realidad y cuando es necesario prohibir, como ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, hemos de prohibir y hay que regularlo como están haciendo las distintas comunidades autónomas», aseguró. Asimismo, indicó que el Gobierno central, en el marco de su competencia, está «realizando una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal también para garantizar la potestad de los vecinos a la hora de determinar si en sus comunidades quieren albergar este tipo de actividades económicas», ya que entiende que afecta no solo al derecho a la vivienda, sino también a la convivencia en las comunidades de vecinos y «a los modelos de ciudad que queremos para el futuro».

Isabel Rodríguez abogó por ciudades para pasear y habitar, «no ciudades que sean meros parques temáticos, que acojan un turismo que es maravilloso, que deseamos, que trabajamos para que sea sostenible, que deje recursos en nuestro país, pero que es un turismo que tenemos que regular para que sea compatible con el desarrollo de la vida y el futuro económico de nuestro país».

Barcelona quiere eliminar todos los pisos turísticos de la ciudad en noviembre del 2028 La Voz

Besteiro reclama a la Xunta que lidere el proceso en Galicia

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que acompañó a la ministra en Betanzos, también consideró central afrontar una «regulación axeitada e coordinada cos concellos das vivendas de uso turístico», por lo que reclamó a la Xunta «máis traballo, máis acción e menos crítica improdutiva».

El socialista consideró que la Administración autonómica tiene responsabilidad en este tema, «non só baixo o prisma da vivenda, senón tamén da política turística». Por ello requirió a la Xunta «unha proposta ordenada, e que loxicamente os concellos, no uso das súas competencias, tamén sexan quen de poder regular, pero esa coordinación ten que existir».

«O que non pode ser é mirar para outro lado e non ser partícipes da solución dos problemas, como é o caso das zonas tensionadas e do uso e abuso que se fai das vivendas de uso turístico», afeó al gabinete que preside Alfonso Rueda.

Besteiro también reivindicó que el Gobierno central está «absolutamente comprometido» con las políticas para el acceso a la vivienda. «Vivenda, vivenda, vivenda, porque é unha cuestión que ao Partido Socialista, aos socialistas galegos e tamén aos españois nos preocupa e nos ocupa», recalcó, destacando el apoyo del Ejecutivo estatal en forma de «transferencias de diñeiro» para «sacar adiante» vivienda pública. Y lo contrapuso con la actitud de «botar balóns fóra» que achacó a la Xunta, reclamando a Rueda que «poña o traxe de presidente» y lance proyectos para construir más parque público de vivienda, pero también para regular los alquileres, duplicar el bono joven, afrontar el problema de los inmuebles vacíos e impulsar la rehabilitación.