Dos centros gallegos en los dos mejores proyectos de innovación aplicada de FP de España

Alumnos del CIFP As Mercedes, en Lugo ALBERTO LOPEZ

Dos centros educativos gallegos participan en los dos mejores proyectos de innovación e investigación aplicada a la FP de España.

En concreto, el proyecto Puesta en marcha virtual de un gemelo digital, en el que participa el CIFP Politécnico de Santiago en colaboración con el CIFP de Avilés (Asturias), ha sido seleccionado en la convocatoria estatal de proyectos de innovación e investigación aplicada como el mejor de España entre los 257 que obtienen ayudas para su desarrollo. Además, la segunda mayor puntuación en esta misma convocatoria ha sido para la iniciativa Windlab: digitalización 4.0 en la generación eólica, coordinado por el CIFP As Mercedes de Lugo en colaboración con el CIFP Somorrostro (Vizcaya).

Estos proyectos se desarrollan en cooperación con las empresas Mondragón Educación Internacional y Aldabe Sistemas, respectivamente.

En total, 19 centros de FP gallegos participan en 31 proyectos beneficiarios de la convocatoria estatal, 17 de ellos coordinados por centros de Galicia. Así, los centros gallegos recibirán 1.258.197 euros para la ejecución de las actividades previstas, que se desarrollan en colaboración con centros educativos y empresas de otras comunidades autónomas.

Para el Gobierno gallego, estos resultados «amosan o gran potencial innovador da FP galega, impulsada por iniciativas da Xunta como a Estratexia FP Galicia 2030 e o Plan Innova FP Galicia que, xunto co Plan FPGal360 de orientación profesional integral, son as follas de ruta do modelo de éxito de Galicia nestas ensinanzas».