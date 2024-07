El BNG escoge «A forza deste país» como lema para su manifestación del 25 de julio

Presentación del cartel y el lema del BNG para la manifestación del 25 de julio

El BNG ha animado a los gallegos a movilizarse el 25 de julio para demostrar «A forza deste país», el lema que los nacionalistas han escogido para encabezar los actos con los que celebrarán el próximo Día da Patria. Incluirá citas en distintos comarcas, aunque la central volverá a ser la manifestación que saldrá a las 12.00 horas de la Alameda de Santiago de Compostela y finalizará en la Plaza de la Quintana, donde intervendrán la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la secretaria xeral de Galiza Nova, Marta Gómez.

La campaña fue presentada ayer por la responsable de Organización del Bloque, Lucía López, y por el responsable de Comunicación, Xavier Campos, que invitaron a que participen en los actos «todas as persoas que comparten o desexo dunha Galicia viva, forte, xusta e con futuro, nun contexto especial e no mellor momento da historia do BNG», por los resultados alcanzados en los dos últimos procesos electorales.

«Somos unha nación viva, dinámica e activa. Somos unha nación con forza e o BNG é a forza política deste país», afirmó Campos para explicar el doble sentido del lema, señalando que el Bloque afronta este 25J desde una perspectiva «inclusiva, ampla e integradora». «Hai moitas formas de sentirse galegos, e todas son necesarias para construír a Galicia mellor que queremos», reivindicó Campos, dirigiéndose a la mayoría de los gallegos «que teñen Galicia na cabeza e no corazón» y recalcando que el del BNG es un proyecto «con vocación de ser maioritario e hexemónico».

Lucía López, por su parte, calificó la movilización del 25 de julio como la «manifestación na que confluirán todas as causas xustas que están en loita agora mesmo neste país e todas as causas xustas da humanidade», citando desde el «espolio eólico» al proyecto de Altri, pasando por la causa palestina.

Respecto a la manifestación, anunció que será una «gran mobilización nacional en defensa de Galiza e do dereito da nación galega a ser e existir en pé de igualdad cos demais pobos del mundo».