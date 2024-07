Besteiro tilda de «conformista» e «indolente» a Alfonso Rueda

Besteiro con el eurodiputado González Casares este lunes en el Parlamento PSDEG | EUROPAPRESS

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha criticado la «falta de impulso» del Gobierno de Alfonso Rueda en los primeros cien días de esta legislatura al frente de la Xunta. «Podería utilizar a expresión de vago, pero é máis axeitado falar dun goberno falto de impulso, conformista e con tintes de indolencia», ha expuesto el líder de los socialistas gallegos en una rueda de prensa este lunes en el Parlamento.

En opinión de Besteiro, Rueda «segue sen trasladar qué idea ten de país». También ha reprochado al Gobierno autonómico que culpe al Ejecutivo central «de todos os males que ten Galicia». «Esa falta de asumir as competencias é o que se demostrou nestes cen días do Goberno de Rueda», ha resumido.

Además, Besteiro indicó en algunas áreas del Ejecutivo gallego ve «actitudes irrespectuosas», señalando que el conselleiro de Sanidade «anunciaba entre risas que pecharía centros de saúde».

Del mismo modo, el socialista criticó una «ineficaz xestión dos servizos públicos», poniendo como ejemplo Sogama o la gestión de Política Social. Y expuso que Galicia «segue crecendo menos que o resto de España» y «perde oportunidades».

«Estes cen días confirmaron que as cousas seguen igual, cos mesmos déficits que tiñan na anterior lexislatura. Polo tanto, a acción do PSOE segue centrándose no emprego, no control sobre os dereitos públicos dos cidadáns e sobre a presenza de Galicia en Europa e España máis activa do que está sendo; superar esa fase onde parece que temos un presidente que non traballa ou que é incapaz, ou ben as dúas cousas», ha afirmado.

Reclamación de un Comisario de Pesca en Europa

Junto a Besteiro ha comparecido este lunes el eurodiputado socialista Nicolás González Casares, que tras celebrar que la «socialdemocracia» ha sido capaz de «parar á ultradereita» en Francia, ha avanzado que reclamará un Comisario de Pesca en Europa.

«Imos traballar para que iso sexa de verdade importante», ha manifestado, antes de añadir que tiene el encargo del propio secretario xeral de ponerse «a disposición, como representante galego, do presidente da Xunta naqueles asuntos importantes para Galicia», ya que, ha opinado, el PPdeG «non ten presenza» en Europa. «Sabemos que eles van ter menos influencia da que imos ter os socialistas. Cremos que somos unha ferramenta importante para o país», ha aseverado el eurodiputado.