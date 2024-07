El BNG insta a la Xunta a que no entorpezca los avances de los concellos sobre las viviendas turísticas

BENITO ORDOÑEZ

Abandonar «a politica da lei da selva» y «o boicoteo» a decisiones como las emprendidas por el Concello de Santiago en relación al uso de las viviendas turísticas son dos de los reproches con los que el BNG, a través de la portavoz de Vivenda, Alexandra Fernández, reclama un cambio de postura al Gobierno del PP. La formación nacionalista ha presentado una interpelación para su debate en el pleno del Parlamento.

«O Goberno galego están intentando boicotear os avances dos concellos. É gravísimo que primeiro se poñan de perfil para ordenar o problema das VUT, pero aínda é máis grave que cando os concellos poñen límites, a Xunta faga ouvidos xordos desas normas e inscriba as VUT ilegais», manifiesta la portavoz para añadir que «os concellos poden pór normas, pero quen ten as competencias en materia de turismo para controlar e rexistrar os establecementos é a Xunta».

Alexandra Fernández ha anunciado que llevará al próximo pleno «a evolución explosiva» de las viviendas de uso turístico. Asegura que en siete años se incrementaron en un 4.510 %, pasando de las 500 que había registradas en el 2017 a las más de 22.500 localizadas en la actualidad. «Un crecemento exponencial» y sin las medidas de ordenación necesarias que, según denuncia, ocasiona importantes consecuencias tanto en los precios de la vivienda en general como «na calidade urbana» y, sobre todo, en el modelo turístico. A su juicio, se trata «dun problema social de primeira orde».

En este sentido, la diputada nacionalista interpelará al Gobierno autonómico para que adopte medidas para «a planificación, control e equilibrio da presión entre o mercado residencial e o turístico» y abandone «o mecanismo de descontrol premeditado» al inscribir las VUT «sen comprobación da súa legalidade» en el registro de la Xunta.

La responsabilidad de la Administración gallega en este asunto afecta a los concellos, asegura Alexandra Fernández. Porque, aquellos que dispongan de ordenanzas específicas para regular este tipo de establecimientos «non poden facelas efectivas como consecuencia da actuación da Xunta, que permite inscricións irregulares». En la interpelación registrada por el BNG se informa de que, en estos momentos, para dar de alta una VUT e incorporarla al Rexistro de Establecementos e Actividades Turísticas (REAT) solo hay que presentar una declaración responsable firmada por el propietario conforme cumple las normas, «pero non a documentación que o acredite».

Un «descontrol premeditado», reitera, porque «a Xunta do PP négase a facer o labor de vixilancia e apenas retira do censo aquelas vivendas cunha sentenza firme, como xa ten sucedido, co TSXG resolvendo que non poden exercer sen o título habilitante». «O REAT tense convertido nun coadoiro de vivendas ilegais», destaca la diputada del BNG, que pide una revisión del censo para detectar los inmobles que no cumplen con las normas.

Alexandra Fernández destaca, también «os problemas que está a crear o crecemento desmesurado de aloxamentos de uso turístico no acceso á vivenda, pois este tipo de inmobles está absorbendo a oferta de tipo residencial e está contribuíndo a alza dos prezos do aluguer». Agrega que la proliferación este tipo de pisos tiene efectos en el modelo urbano, con la expulsión de los vecinos en determinadas zonas de concentración.

Por último, recalca los prejuicios de la falta de planificación del sector sobre el propio modelos turísticos pues, dice, «unha zona que foi baleirada de veciños e reducida a unha área comercial ao aire libre para turistas acaba por crear contornas turísticas pobres e de baixa calidade».

