El PSdeG reclama a la Xunta que se cubran las plazas de pediatría en los centros de salud

ALBERTO LÓPEZ

El PSdeG ha vuelto a reclamar a la Xunta la cobertura de las plazas de pediatría existentes en los centros de salud y que se reduzcan las listas de espera para consultas. Según ha informado en una nota de prensa, los socialistas gallegos han denunciado que, tal y como ha denunciado esta semana la Plataforma SOS Sanidade Pública, «ya pasan de los 200 los ayuntamientos que carecen de atención especializada para las niñas y los niños».

En este contexto, la diputada socialista Carmen Rodríguez acudió al centro de salud de Pereiro de Aguiar donde, según denuncia, no se están cubriendo las vacantes o no cuentan con pediatra. Allí, ha relatado, las familias llevan esperando desde hace cuatro años a que se cubra la especialidad para que «los más de 800 niños del municipio no tengan que desplazarse fuera para que los vea el médico».

Por ello, Rodríguez Dacosta ha recordado que fueron «múltiples» las reivindicaciones del PSOE para la puesta en marcha del servicio de pediatría en un municipio «en el que la población sigue creciendo». Así, la parlamentaria ha calificado de «crítica» la situación, dado que las familias «deben desplazarse hasta el centro de salud de la calle ourensana Valle Inclán, que está completamente saturado».

Además, ha avanzado que el grupo socialista en el Parlamento gallego presentará una serie de iniciativas con el objetivo de que la Xunta «cumpla la promesa de Feijoo y O Pereiro de Aguiar tenga de una vez por todas ese pediatra que tanto necesita».