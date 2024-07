La «app» del Sergas incorpora ahora las fechas idóneas de las consultas

Foto de archivo del Álvaro Cunqueiro M.MORALEJO

Desde hace unos días los usuarios del Sergas pueden ver en su aplicación móvil un apartado denominado peticiones pendientes de cita. Se trata de consultas con el especialista que no incorporan una fecha concreta ya que la información que se da al usuario es cuándo solicitó el médico la cita y la data idónea, es decir, el día en el que debería ser atendido el paciente. Lo curioso es que en muchas ocasiones ya ha pasado, y el ciudadano sigue sin saber cuándo lo van a atender.

Pedida la consulta el 13 de octubre y fecha idónea el 1 de marzo. Solicitada en marzo y fecha idónea en mayo. Pedida en mayo y fecha idónea en el mes de junio. Son solo tres ejemplos de los múltiples mensajes que estos días tienen en sus aplicaciones móviles los usuarios del Sergas de citas recomendadas que no han cumplido sus plazos. La Consellería de Sanidade aclara que esta nueva información es una herramienta de transparencia que ya se estaba usando para las citas especializadas en la plataforma e-saude, y ahora se incorpora a la app, en donde todavía se están haciendo ajustes de funcionamiento.

Estas consultas «sin fecha» son uno de los caballos de batalla de las asociaciones de pacientes. Son las llamadas agendas dinámicas, conocidas también como buzón, que se pusieron en marcha con la pandemia. Antes el usuario iba con la petición al mostrador del personal administrativo, el famoso volante, y allí le daban la fecha de la consulta con el especialista. Ahora debe esperar a que lo llamen o se le comunique a través de estas tecnologías.

La Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS lleva tiempo reclamando que se elimine este modelo, que sin embargo parece que se extiende, porque «non pode haber xente sen cita», insiste el portavoz de esta entidad, Fernando Abraldes, quien asegura que este modelo incumple la legalidad, ya que una orden del año 2004 especifica que ningún paciente de consultas externas puede estar sin una cita fijada, sea por un problema de salud nuevo o una revisión.

En principio el paciente pasa a formar parte de la lista de espera oficial desde que el médico solicita la consulta con el especialista, aunque no tenga fecha concreta. Abraldes, sin embargo, duda de que haya una incorporación efectiva, «xa que o comprobamos de xeito empírico, especialidades nas que non hai ningún doente agardando máis de 12 meses no listado oficial e que na realidade xa pasou o ano de agarda».