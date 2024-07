La Fegamp critica que Sogama argumente la subida del canon por la aplicación de un impuesto cedido a Galicia

Jose Manuel Casal

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) se reunió esta tarde con representantes de Sogama para repasar la subida del canon a los concellos por el tratamiento de residuos. El presidente de la sociedad, Javier Domínguez, dijo que las decisiones del Gobierno central adoptadas en el último año y medio, incluida la aplicación del nuevo impuesto estatal a los vertidos y a la incineración, tuvieron «un impacto notable» en las cuentas de Sogama que se tradujo en el 2023 en pérdidas económicas superiores a los 18 millones de euros, informa la Xunta en un comunicado. De ahí el incremento del canon «como solución e resposta».

Añadió que a esta cuantía se sumó el hecho de que, en julio del año pasado, el Gobierno central «eliminou» la retribución que venía percibiendo Sogama por la inversión en su planta termoeléctrica, así como la disminución de la retribución de la planta de cogeneración de Cerceda. Según Domínguez, todo esto se tradujo en un incremento de 39 euros por cada tonelada de residuos tratada por Sogama, asumidos con fondos propios y en solitario por la empresa, explicó.

El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, adelantó que desde el organismo se está estudiando toda la documentación recibida. Apunta que el impuesto por el que se justifica la subida del canon fue cedido a Galicia, por lo que el ingreso a partir de este tributo «irá íntegramente ao accionista mayoritario de Sogama, que é a Xunta de Galicia».

La decisión sobre la actualización al alza del canon no es aún definitiva. La Fegamp tiene de plazo hasta el 11 de julio para presentar sus alegaciones, y la entidad ya avanza que «vai seguir traballando» para «evitar unha nova carga económica aos concellos galegos na defensa dos seus intereses e da súa cidadanía». En la junta de portavoces del próximo día 9 decidirá si presenta o no esas posibles aportaciones. A partir de entonces, el consejo de administración de Sogama volverá a reunirse el 17 de julio para hacer su propuesta a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático que, previo informe del departamento de Facenda, será la que apruebe el nuevo canon para este año.

Sogama estima que las «medidas penalizadoras» del Estado obligarían a subir el canon hasta los 105 euros Manuel Varela

«Situación desesperada»

Por la mañana, el presidente de la Fegamp mantuvo un encuentro con el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, para evaluar la situación de los ayuntamientos en relación con la delimitación de competencias y financiación entre la Xunta y los concellos. Varela lamentó que «a situación empeza a ser desesperada e cada día que pasa se agrava máis». «Esperemos que a Xunta reaccione e sexa sensible ás necesidades dos concellos galegos», pidió el también alcalde de Vilagarcía, quien insistió en la necesidad de agilizar los trabajos para la «concreción da delimitación de competencias, con especial atención do SAF (servizo de axuda no fogar», añadió.

Varela criticó que los concellos están siendo sancionados por no poder cubrir los costos de las horas de atención a la dependencia: «Levamos tempo dicindo que están afogando aos concellos con este servizo que debe ser financiado ao 100 % pola Xunta e o Estado». Según el presidente de la Fegamp, la realidad es que son los ayuntamientos los que «máis diñeiro poñen enriba da mesa» para financiar este servicio. «Non podemos seguir asumindo competencias doutras administracións sen o financiamento correspondente», subrayó. Advirtió sobre la importancia de cumplir con el Pacto Local firmado en 2006 entre la Fegamp y la Xunta, así como los compromisos aún pendientes, como los gastos de los centros de Primaria, en los sanitarios y en conservatorios, para avanzar hacia un nuevo Pacto Local en Galicia. «Apenas houbo avances», continuó Varela, que también reclamó el incremento del Fondo de Cooperación Local.

Besteiro, por su parte, acusó al Gobierno de Alfonso Rueda de tener «abandonados aos concellos» y de «non comprender» el ámbito local, lo que está «colapsando aos municipios». Durante el encuentro, ambos dirigentes socialistas analizaron también el impacto del incremento del canon de Sogama para este año, que pasará a ser de 66 euros por tonelada para todos los concellos adheridos. El secretario xeral del PSdeG consideró «unha irresponsabilidade repercutirlle á cidadanía o incremento de custes debido á mala xestión dos residuos» al tiempo que el presidente de la Xunta «lles retira impostos ás clases máis favorecidas sen ningún tipo de escrúpulo».