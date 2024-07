Volve constituírse a comisión parlamentaria para modificar a letra do himno galego

A deputada do PPdeG Cecilia Vázquez será a presidenta da comisión

O Parlamento galego volveu constituír a comisión para estudar a posible modificación da letra do himno de Galicia, xa creada na anterior lexislatura, e que estará presidida pola deputada do PPdeG Cecilia Vázquez. O vicepresidente será o tamén popular Borja Verea, e como secretaria desempeñarase a parlamentaria nacionalista Mercedes Queixas, do mesmo xeito que na constitución anterior, aínda que nesta ocasión non houbo unanimidade na elección.

Logo de celebrar este mércores a sesión constitutiva, os membros da mesa da comisión terán que continuar cos trámites, que pasan por aprobar un regulamento de funcionamento e un plan de traballo. A comisión xa se constituíra o pasado 28 de novembro do 2023, pero non chegou a iniciar os seus traballos e rematou decaendo ao disolverse o Parlamento polas eleccións autonómicas deste ano.

O novo órgano parlamentario contou co acordo de todos os grupos para a súa creación, despois de ser rexeitada en pleno, polos votos do PP e do PSdeG, unha iniciativa lexislativa popular para modificar a letra do himno galego, o poema de Eduardo Pondal Os pinos. A intención desta iniciativa, debatida en setembro do ano pasado, era restaurar o texto do himno coa finalidade de corrixir «non poucas erratas», ás que se referiu antes da súa morte o propio autor.

Entre os cambios propostos está que a terceira estrofa sexa «mas sós os ignorantes e férridos e duros», en lugar de «iñorantes» y «féridos»; ou cambiar na segunda estrofa «chan» por «clan» no verso «confín dos verdes castros e valeroso clan». Cuestións, todas elas, atribuídas a errores tipográficos ou de outro tipo cometidos na primeira impresión oficial do texto na Habana.

Os grupos popular e socialista rexeitaron tramitar a iniciativa lexislativa, avalada por case 16.000 sinaturas e defendida tamén polo BNG, pero propuxeron a constitución dunha comisión de estudo para conseguir un «amplo consenso social» e analizar a conveniencia dos cambios propostos.