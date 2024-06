El BNG recibe en el Parlamento a la Flotilla de la Libertad y reclama la ruptura de relaciones con Israel

BNG

El BNG recibió este viernes en el Parlamento a una delegación de la Flotilla de la Libertad, que actualmente navega en el buque Handala desde Noruega y recorre diversos países europeos con el propósito de «levar axuda humanitaria a Gaza e denunciar o xenocidio de Israel en Palestina». Durante este encuentro, el Bloque mostró su total apoyo a la misión y reconoció la significativa labor que están realizando.

En una rueda de prensa conjunta tras la reunión, la portavoz parlamentaria de Relaciones Exteriores del BNG, Iria Taibo, enfatizó la urgencia de implementar acciones concretas y efectivas para« deter o xenocidio perpetrado por Israel contra o pobo palestino». Taibo subrayó que el conflicto en Palestina «non comezou no mes de outubro de 2023», sino que es consecuencia de 70 años de ocupación.

Recordó también la propuesta defendida recientemente por el BNG en el Parlamento gallego, la cual insistía en «a importancia de romper relacións comerciais con Israel, a importancia de prohibir o comercio de armas con Israel e a importancia do bloqueo diplomático», incluyendo la imposición de sanciones diplomáticas.

«Mentres as nosas sociedades, os nosos gobernos non dean eses pasos, non se vai corrixir esta situación: o xenocidio que está a cometer Israel contra o pobo palestino», destacó Taibo, enfatizando la gravedad de la crisis en Gaza. «As nosas sociedades non poden ficar caladas neste momento histórico e, por iso, apoiamos especialmente a viaxe que está a facer o buque Handala e toda a Flotilla da Liberdade», añadió.

Además de Taibo, en la reunión participaron Montse Prado, diputada y vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlamento, Bieito Lobeira, miembro del Consello Nacional, así como los diputados Daniel Pérez y Carmela González. En representación de la flotilla estuvieron presentes Fillipe Lopes, representante de medios de la coalición de la Flotilla de la Libertad, y Ánxela Gippini, miembro del Comité Galego de Benvida á Flotilla da Liberdade y de la Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina.