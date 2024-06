Ana Pontón pide para Galicia un concierto similar al vasco en línea con la demanda del independentismo catalán al Estado

Sandra Alonso

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado este jueves al Estado la apertura de una negociación bilateral que culmine con un concierto económico propio para Galicia, un nuevo modelo de financiación capaz, dijo, de dotar a la comunidad de autonomía fiscal y financiera. Sería la única alternativa, según la líder nacionalista, para conseguir desarrollar un verdadero autogobierno.

«A proposta pasa por ter capacidade para recadar o 100 % dos recursos, establecer as prioridades do gasto e despois axustar contas co Estado; o noso modelo tamén inclúe unha facenda propia para fixar a política fiscal redistributiva na que se cumpra o princio de que pague máis quen máis ten», ha insistido la portavoz, quien ha advertido que el café para todos de la multilateralidad se ha traducido en un déficit para Galicia de 14.000 millones de euros.

Coincidiendo con el aniversario mañana del regreso a Galicia de los restos mortales de Castelao y de la aprobación del plebiscito del primer Estatuto de Autonomía de Galicia, Pontón ha comparecido en el Panteón de Galegos Ilustres, rodeada de los miembros de su ejecutiva, para evocar que el camino emprendido en 1936 es el mismo que lleva ahora al nacionalismo gallego ha reclamar otro sistema de financiación que releve al modelo actual, claramente discriminatorio, ha dicho, y que no resulta suficiente para la financiación de los servicios públicos fundamentales.

Para Pontón es necesario que la singularidad gallega se traduzca en un modelo propio de financiación para Galicia, el equivalente a un concierto como el vasco. Sin embargo, este es un objetivo inviable en el actual escenario político, porque la extensión de ese modelo a otros territorios supondría la quiebra del actual sistema en términos económicos. De ahí las reticencias del Ejecutivo central a conceder esa demanda al independentismo catalán, clave en la sostenibilidad del Gobierno de Sánchez y con más peso que el nacionalismo gallego en Madrid.

«Non é Galicia quen vive do Estado, senón o Estado quen fai caixa co noso país», ha insistido la portavoz nacional del Bloque, quien considera que las propias cifras de recaudación tributaria echan por tierra la imagen de esta autonomía como un territorio pobre y dependiente. «Apostamos por un modelo que nos dea a chave dos nosos cartos, para poder decidir as prioridades de investimento e de gasto», aseguró Pontón.