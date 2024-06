La Xunta suma 4 millones de euros al crédito de la Tarxeta Benvida para atender todas las peticiones

Una pareja con un carrito de bebé, en imagen de archivo PEPA LOSADA

La Consellería de Política Social e Igualdade ha publicado este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden por la que se hace público el incremento del crédito previsto para la Tarxeta Benvida para los casos de gestación, nacimiento, adopción, guarda con fines adoptivos o acogimiento familiar permanente en el año 2024. Será de 4 millones de euros.

En concreto, la orden establece que el crédito final resultante destinado a estas ayudas se podrá incrementar en el supuesto de que sea insuficiente para atender a todas las solicitudes recibidas que cumplan los requisitos. El Consello de la Xunta había destinado para esta convocatoria 31,5 millones de euros.

«Dada a insuficiencia de crédito da Orde do 27 de decembro de 2023 para facer fronte ao importe que supón atender todas as solicitudes presentadas e vista a existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo a créditos incluídos no mesmo programa, parece oportuno incrementala para atender todas as solicitudes presentadas ao existir crédito dispoñible», señalan desde la consellería.

Además, aclaran que con este incremento «preténdese dar cumprimento a un dos obxectivos do programa de apoio á natalidade posto en marcha pola Xunta de Galicia, que é facilitarlle á cidadanía o acceso a axudas económicas que contribúan a paliar o custo que comporta a crianza e o coidado dos fillos e das fillas».

La cuantía de ayuda que reciben las familias a través de este programa es de 1.200 euros durante el primer año de vida del bebé. Esta cantidad se duplica para el tercer hijo y sucesivos, y se incrementa en un 25 % para las familias que viven en concellos de menos de 5.000 habitantes. En el caso de hogares vulnerables, la ayuda se extiende hasta los 4 años de vida del hijo.

Esta convocatoria recoge dos novedades, y es que se les concederá a las embarazadas a partir de la semana 21 de gestación y a los padres que acojan de forma permanente a uno o más menores de hasta 3 años.