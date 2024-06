Medallas Castelao 2024 para el grupo Leilía, la asociación de médicos Asomega o la activista Maite Isla

O grupo Leilía durante unha actuación o pasado verán BASILIO BELLO

El Consello de la Xunta aprobó este lunes la concesión de las Medallas Castelao 2024. El presidente Alfonso Rueda anunció a los galardonados, empezando por el grupo Leilía, que este año se despidió de los escenarios después de tres décadas de carrera. Rueda destacó que fueron «pioneiras» en la promoción del folklore gallego y «abriron camiño a moitos artistas e agrupacións».

Otra de las premiadas es Maite Isla, activista que desde hace más de treinta años forma parte de Solidariedade Galega co Pobo Saharaui. Recibirá la medalla en representación de dicha entidad, que en palabras de Rueda «leva décadas traballando por mellorar as condicións de vida do pobo saharaui» y es precursora del programa Vacacións en paz, que permite que niños y niñas que viven en campos de refugiados en el Sáhara pasen varios meses en Galicia con familias de acogida.

También se premia al deportista santiagués Borja Golán, al que Rueda destacó como «o mellor xogador español de squash de todos os tempos», con un palmarés que incluye 16 campeonatos de España, dos de Europa y haber sido número 5 del ránking mundial en el año 2014.

Otra de las Medallas Castelao es para Amancio López Seijas, empresario y fundador del Grupo Hotusa, «un dos maiores consorcios hoteleiros que hai na actualidade», resaltó Rueda, con 2.700 establecimientos en el mundo y más de 5.000 trabajadores. El presidente de la Xunta hizo hincapié en el «especial compromiso» de López Seijas con Galicia, donde emplea a cerca de 700 personas.

El Gobierno gallego también ha decidido distinguir a la Asociación de Médicos Galegos (Asomega), que este año celebra su 30 aniversario y que aglutina a profesionales del ámbito de la salud que tienen origen gallego o lazos especiales con la comunidad. Rueda indicó que esta entidad promueve la investigación y actualmente cuenta con miembros «nos cinco continentes».

La Medalla Castelao es una condecoración de carácter civil que otorga la Xunta a personalidades e instituciones que destacan por su trabajo en el campo artístico, literario, deportivo, económico o intelectual. La gala de entrega se celebra cada 28 de junio, coincidiendo con el aniversario de la aprobación del plebiscito del primer Estatuto de Autonomía a Galicia y el regreso a tierras gallegas de los restos mortales de Castelao.