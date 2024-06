Rueda pide a la oposición que se sitúe al lado de Galicia con la AP-9 y aparque sus intereses con Moncloa

XOAN A. SOLER

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha emplazado esta mañana al PSdeG y BNG a que se sitúen «do lado de Galicia» y no «dos intereses de Moncloa» respecto a la autopista AP-9, sobre todo, ha dicho, cuando la estrategia del Gobierno demuestra que está muy lejos de lo que demanda esta comunidad. En declaraciones a los medios tras participar en un acto de los populares gallegos en Santiago, Rueda también ha señalado que espera que el BNG asuma que todo lo que le prometió Sánchez no lo está cumpliendo -«teñen que deixar de tomarlle o pelo», ha dicho- y ha recordado que el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, prometió en campaña que la autopista sería gratis. Rueda se pronunciaba así después de que este viernes, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una visita a Lugo, elevase a 6.000 millones el coste de transferir y rescatar la concesión de la AP-9. El ministro advertía de que el departamento que dirige no dispone de los recursos para afrontar ese rescate, pero que si alguien ponía el dinero, estarían «encantados de rescatarla y de transferirla.

Para Alfonso Rueda, las palabras de Óscar Puente demuestran que «os socialistas non falan entre eles» y que el PSOE en Galicia «pinta moi pouco a nivel nacional». «O Parlamento aprobou unha petición por unanimidade, o PSOE comprometeuse na campaña das autonómicas á gratuidade da autoestrada e mesmo ao traspaso. Iso tamén era un compromiso do pacto de investidura de Pedro Sánchez e o BNG, e onte vemos que con ocasión da visita do ministro Puente todo salta polo aire e todo evidencia que non había nada do que estaban a dicir», ha criticado. En esta línea, Rueda lamentó que el ministro despachara este asunto con muy poca seriedad, porque un día habló de 4.000 millones y a los pocos de 6.000. Para el presidente gallego, esto demuestra que no dedicó ni un minuto a considerar este asunto, lo que evidencia una falta de compromiso. El presidente de la Xunta recordó que Galicia quiere gestionar la AP-9 para poder aplicar descuentos y para que esté más cuidada.

Acto por la igualdad

En un acto organizado por el PPdeG en Santiago, Rueda se ha dirigido a las 700 concejalas y 28 alcaldesas que la formación tiene en los 313 municipios gallegos.«Sodes o mellor que temos», les ha dicho. El máximo mandatario gallego se comprometió a seguir impulsando desde el Gobierno gallego políticas que profundicen en la igualdad. Y recordó que desde Galicia se han logrado muchos avances, pese a que muchos se empecinen en decir lo contrario, como demuestra el trabajo desempeñado desde su partido.