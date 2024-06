La Xunta avisa a Pedro Sánchez de que el futuro modelo de financiación deberá debatirse entre todas las comunidades

Miguel Corgos, conselleiro de Facenda Sandra Alonso

La Xunta advirtió este jueves al Gobierno central que el futuro modelo de financiación autonómica —sin revisar desde el año 2009— deberá ser fruto de una negociación multilateral con el máximo consenso posible. El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, salía así al paso de las declaraciones de esta mañana de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que se afirmaba que Cataluña debería tener un «tratamiento especial» en materia de financiación autonómica. Un planteamiento que desencadenó una cascada de reacciones por parte de la mayoría de las comunidades, reacias a que se confeccione un traje a medida que detraiga recursos para la solidaridad del sistema.

Aunque la ministra Montero aclaró que ese resultado sería fruto de una negociación entre todos y no bilateral —como reclama el independentismo catalán, que sirvió de apoyo a la investidura de Sánchez—, muchas comunidades no las tienen todas consigo, sabedoras de que pueden establecerse vías de diálogo más allá del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que agrupa al Gobierno y a las comunidades.

El propio Miguel Corgos, en línea con lo expresado esta semana en el Parlamento gallego, se mostró claro: «Galicia non quere ser máis ca ninguén, pero tampouco menos, e queremos negociar nun réxime de igualdade, no que cada comunidade exporá as súas aspiracións, poñendo sempre por diante o ben común». La Xunta entiende que la comunidad gallega también tiene sus especificidades y que no se están ponderando como se debe en el reparto, como el envejecimiento y la dispersión, lo que incrementa considerablemente el nivel de gasto. Una realidad recientemente avalada por un informe del Consello de Contas.

Juanma Moreno avisó de que Andalucía no permitirá una singularidad en la financiación para Cataluña, lo mismo que avanzaron desde La Rioja. Castilla-La Mancha, presidida por el socialista García-Page, también advirtió que el punto de partida para el debate no puede ser un trato de favor a un territorio que impida conocer las necesidades de las partes y del conjunto. E incluso desde Valencia, Compromís podría dejar de apoyar a Pedro Sánchez si no hay igualdad de condiciones.