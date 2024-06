El delegado del Gobierno señala que «hai que apoquinar» con las consecuencias de la prórroga de concesión de la AP-9

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco CESAR QUIAN

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha asegurado este martes que el Ejecutivo central busca «darlle solución a unha demanda absolutamente unánime» que es «a gratuidade da AP-9 ou alixeirar o peso que supón aos usuarios para que non sexa un custe excesivo».

Blanco, que participaba en una rueda de prensa en A Coruña para informar sobre el dispositivo de las elecciones europeas del domingo, fue preguntado por el segundo expediente que la Unión Europea ha abierto a España por la prórroga de la concesión de la autopista hasta el 2048 que realizó José María Aznar. «Hai decisións que podemos compartir ou non, pero hai que apoquinar co que hai e, na medida en que se poida, reorientar as políticas», contestó.

En ese sentido, confirmó que se hará frente al requerimiento de Bruselas, porque la concesión es una resolución administrativa contractual «na que unha das partes non pode desvincularse». Al tiempo, el Ejecutivo central mantendrá el objetivo de trabajar por la gratuidad de la vía o el rebaje de su coste. «Este Goberno foi o primeiro que puxo sobre a mesa unhas axudas fundamentais para que esa AP-9 sexa máis económica para as persoas que a usamos a diario para ir ao traballlo e que poidamos utilizala dun xeiro barato, e a ser posible, gratis», apuntó.

El Parlamento elige a Alberto Pazos, Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro para defender en el Congreso la transferencia de la AP-9 MARIO BERAMENDI

Respecto a la transferencia de la AP-9 a Galicia, que se expondrá la próxima semana en el Congreso de los Diputados, Blanco se ha limitado a indicar que «é unha cuestión que está sobre a mesa e que é de competencia parlamentaria».