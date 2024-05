El conselleiro de Sanidade ve cercano un acuerdo con los colegios médicos sobre el XIDE

Foto de archivo del Centro integral de salud de A Residencia de Lugo ALBERTO LÓPEZ

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, da por prácticamente solucionado el conflicto abierto con el Consello Galego de Colexios Médicos sobre la implantación del sistema para dar citas en primaria, el XIDE, en los centros de salud. «As posicións están moi próximas xa», afirmó.

Por ser una herramienta «que demostra ser útil» y que mejora el trabajo de los profesionales, Gómez Caamaño defiende su uso. Pero su aplicación, que fue recurrida ante la Justicia por los colegios médicos —el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dio la razón a la Xunta, pero aún falta la sentencia del Tribunal Supremo—, deberá hacerse «en consenso» con los facultativos.

El titular de Sanidade explicó en una entrevista este miércoles en Onda Cero que el XIDE es una «ferramenta de citación, non de triaxe, que é un acto clínico que ten que facer un sanitario». Por eso no considera que invada competencias de los médicos, que es uno de los motivos por los que se llevó el sistema a la Justicia.

Este sistema, según Gómez Caamaño, consigue «transformar o 90 % do traballo do médico nun 50 %», porque desde el mostrador del centro de salud ofrece una cita al paciente con un profesional concreto en función de cómo describa su dolencia. «O problema co colexio de médicos está practicamente solucionado. Falamos xa varias veces. Estamos buscando puntos de encontro para que ambas partes estean conformes», insistió.