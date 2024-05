La Xunta insinúa que el Ministerio de Transportes margina a Galicia porque gobierna el PP

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo JON VIEITES

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, instó ayer al Ministerio de Transportes a que se «tome en serio» las infraestructuras de Galicia. «Que os galegos voten unha opción distinta ao Goberno que hai no Estado non é suficiente causa para que deixe abandonada a Galicia. Hai que tomar en serio as infraestruturas de Galicia. Non pedimos máis que ninguén, pero non imos permitir que se nos teña abandonados como estamos abandonados a día de hoxe», aseguró en una entrevista en la Radio Galega, insinuando que Galicia está marginada en estos asuntos por estar gobernada por el PP.

El representante del Ejecutivo autonómico, que ahora ostenta las competencias en Mobilidade, puso como ejemplo de esta situación que el Gobierno central «tarde tanto» en finalizar la obra de reconstrucción del viaducto de O Castro, así como el mal estado de conservación de la autovía A-6.

Reunión con el ministro

En relación con los trenes Avril, Diego Calvo volvió a demandar al ministerio «información directa» sobre el despliegue del nuevo material rodante, ya que, según aseguró, todas las noticias que tiene la Xunta sobre este asunto son a través de los medios de comunicación. En este sentido, insistió en solicitar una reunión para que Transportes «explique as frecuencias» o cuántos trenes van a operar en la conexión Madrid-Galicia.

También pidió explicaciones por la ausencia de los trenes Avlo (bajo coste) en el inicio de las operaciones con la serie 106 el próximo día 21, y demandó que mientras no lleguen a Galicia se compense a los usuarios. «Xa está ben. Necesitamos que as prazas dispoñibles teñan o prezo dos trens de baixo costo», reclamó Calvo.

Sobre la AP-9, aunque el PPdeG presentó recientemente una iniciativa parlamentaria en la que reclamaba su gratuidad —sin referirse a las autopistas autonómicas donde también se mantienen los peajes—, Calvo solo reclamó «a titularidade da autopista, os fondos necesarios e descontos importantes». Por otro lado, preguntado por las competencias de Mobilidade que su consellería ha asumido, aseguró que el objetivo es dar «un tratamiento uniforme a todo o transporte» e intentar mejorar la movilidad.