Alfonso Rueda: «Que ninguén se quede en casa e que ningún voto se quede sen escano»

Alfonso Rueda, en el mitin de cierre de jornada en Santiago. Sandra Alonso

«Fago un chamamento a todos os votantes do PSOE que non queren o separatismo, a todos os que queren un goberno que una aos galegos e a quen rexeite unha Xunta dividida polo separatismo», dijo ayer Alfonso Rueda en el mitin central de Santiago, instándoles a «que sexan valentes» y cojan la papeleta del PPdeG, porque es la única de las once elegibles este domingo que no irá, dijo, «a unha coalición dominada polo independentismo».

El mitin, celebrado en el Multiusos del Sar de Santiago bajo el lema bajo el lema «A Galicia que namora» con motivo del Día de San Valentín y al que asistieron unas 1.500 personas, fue otra muestra de la movilización del PPdeG. El candidato la agradeció. También pidió a los suyos confianza en la victoria, pero les instó a no darla por sentada, porque debe concretarse en las urnas: «Que ninguén se quede en casa e que ningún voto se quede sen escano».

Hizo además compromiso de estabilidad y entrega. Afirmó que su gobierno trabajará «dende o primeiro día, o 19 de febreiro» y dijo a los gallegos que «se nos dan cinco minutos indo ao colexio electoral, eu lles darei catro anos da miña vida».

Rueda se diferenció de los demás candidatos. Dijo que Marta Lois (Sumar) quiere ser vicepresidenta de un gobierno «de esquerdas», José Ramón Gómez Besteiro (PSOE), un «presidente da Xunta socialista», y Ana Pontón (BNG), que quiere ser «presidenta dunha Galicia nacionalista e independentista». Él, subrayó, quiere ser «o presidente de todos os galegos, de todos e para todos». Su objetivo es «nin máis nin menos servir a Galicia», pero nunca «impoñer a miña ideoloxía».

El candidato del PP, en el mitin de Santiago. Sandra Alonso

Horas antes, Rueda adelantó parte de las medidas que tomará en los primeros cien días de gobierno si es reelegido. Además, anunció otras para este mismo año, entre las que destacan que todas las mujeres, sin necesidad de sufrir una patología, puedan congelar óvulos en el sistema público, y ampliar la fecundación in vitro más allá del primer hijo y de los 40 años, hasta los 45. Estos son el resto de compromisos:

Educación

Licenciarse gratis. Implantar la primera matrícula universitaria gratuita será la primera medida que tomará, afirmó Rueda. Así, los estudiantes que aprueben podrán no pagarán ninguna tasa. La medida cerrará el círculo de la educación gratuita desde la guardería (de 0 a 3 años) hasta acabar el grado.

Vivienda

Pisos públicos. En los primeros cien días, afirmó Rueda, se licitarán 375 viviendas de protección oficial. Serán las primeras, dijo, de las 4.200 previstas para la siguiente legislatura.

Sanidad

Gripe y cáncer. Está previsto incorporar la vacuna intranasal para la gripe, reforzando «o mellor calendario vacinal para nenos de España», y nuevos cribados de cáncer de próstata y de pulmón.

Empresas

Más suelo. El suelo empresarial de la Xunta tendrá coste cero durante los primeros ocho años de actividad de las empresas.

Fiscalidad

Sucesiones. Se blindará la supresión ya vigente de ese impuesto a padres e hijos (bonificado para el 99 % de los contribuyentes) y también se iniciarán los trámites para bonificar a los demás parientes.

Sector primario

Mar y tierra. El sector primario se reforzará con un nuevo plan de acción para el marisqueo 2024-2025 y también con el impulso de los polígonos agroforestales en las zonas rurales.

Mascotas

Facilidades para adoptar. Todos los primeros gastos para adoptar un animal de compañía pasarán a ser gratuitos.

Servicios sociales

Ampliación de plazas. Impulsar las primeras mil nuevas plazas públicas en residencias, centros de día y discapacidad.

Empleo

Jóvenes y mujeres. Programas de impulso al empleo femenino de alto valor añadido y para que los jóvenes tengan su primera experiencia en la empresa.

Economía

Nuevas tecnologías. Se aprobarán planes directores para el sector del automóvil, el naval y las TIC, y la primera ley de inteligencia artificial de Europa.

Infraestruturas

Nuevas vías. La Xunta avanzará en el diseño de las autovías Tui-A Guarda y Nadela-Sarria.

Zonas rurales

Más cultura. Red de dinamización cultural para zonas rurales.