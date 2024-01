Besteiro ironiza con el programa del PPdeG: «Vamos a hacer 4 años lo que no hicimos en 15»

Besteiro arropado por miembros de su partido esta mañana en Redondela

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha ironizado este domingo con el programa electoral presentado ayer por el PPdeG: «Resúmovolo, imos facer nos próximos catro anos o que non fixemos nos últimos quince», ha comentado durante un acto en Redondela (Pontevedra) en el que ha estado acompañado por la portavoz del PSOE, Esther Peña.

Para Besteiro, las propuestas de los populares no son creíbles porque, aunque Rueda aseguró lo contrario, «a metade das cousas que están prometendo xa non se poderían facer cos orzamentos de 2024».

Por ello, el socialista ha dibujado una «Galicia parada» en muchos sentidos por la inacción del Gobierno del PP. Así, ha hablado de una Galicia que «crece menos que o resto de España» en población, con más deuda pública, menos ocupación industrial y en la que «un 50 % dos fondos europeos pérdense». Rueda «sae caro» a la comunidad, proclamó.

Por ello, demandó «non perder máis oportunidades», ya que, aseguró, «o cambio é posible e vai vir da man do Partido Socialista». Para lograrlo, apuntó líneas de acción como el refuerzo de la atención primaria, que cree que «xa pasou á historia da man do Partido Popular», o la gratuidad de la AP-9. También afirmó que priorizará el impulso al AVE de Galicia a Portugal, frente a un candidato del PP «preso» de la estrategia de Ayuso (presidenta popular de la Comunidad de Madrid) de rechazar esa conexión.

Sobre las encuestas, que sitúan al PSdeG como tercera fuerza y dejan al PPdeG al borde de la mayoría absoluta, Besteiro ha recordado que el 23 de julio los sondeos también apuntaban a un gobierno popular que después no fue posible, por lo que ha pronosticado que en Galicia sucederá algo similar.

Un candidato que habla gallego «aquí y en Madrid»

En el acto también intervino la portavoz del PSOE, Esther Peña, que aseguró que «Galicia tiene una oportunidad el próximo 18 de febrero para poner a un socialista al frente de la Xunta» y esto «depende de la movilización».

«Besteiro es el presidente que necesita esta tierra. Uno que habla gallego aquí y en Madrid. No como otros. Un presidente con ganas y corazón para poner a Galicia donde merece, y no para ponerla al servicio de otro», apuntó. «Yo os digo que si Besteiro es presidente, Galicia no vuelve a pinchar», añadió, ironizando con el apellido del candidato popular y actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Ya en clave estatal, recordó que este domingo el PP está «otra vez de manifestación por Madrid» porque «no les gusta la amnistía». «Pero, ¿podría explicar el señor Feijoo qué tiene que ver que no le guste la amnistía para votar en contra de la subida de las pensiones de los españoles y las españolas? ¿Qué tiene que ver que no le guste para votar en contra de los descuentos y el transporte público gratuito?», afeó.

En su opinión, «el reloj del PP y Feijoo está parado la noche del 23 de julio del año pasado» y «España y Galicia no se pueden permitir que el principal partido de la oposición se haya quedado en shock y su líder no reaccione».

También se preguntó si alguien ha escuchado a Feijoo y a su partido «alegrarse por los fantásticos datos de empleo de España en el 2023». «Siempre es lo mismo. Ese Partido Popular tan triste y tan cenizo. Acordaos de lo que decían: que se caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Pues ni España se cae, ni se hunde, ni se rompe», concluyó.