Comesaña niega que haya menos profesionales en la atención primaria y anima a Gómez Besteiro a consultar el IGE

XOAN A. SOLER

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha respondido a las críticas del candidato del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, sobre el deterioro de la atención primaria, asegurando que los recursos humanos han crecido en este nivel asistencial, «que é o eixo vertebrador do sistema sanitario e non a porta de entrada como el lle chama».

El socialista aseguró tras una reunión en Vigo con los representantes de SOS Sanidade Pública que Galicia cuenta con casi mil médicos menos que en el 2009, cuando el PP volvió a la Xunta. Comesaña anima a Besteiro «e a calquera galego, a que entre no IGE e saque os datos do 2008 e do 2019» en los que se refleja que el número de efectivos de la atención primaria ha crecido en 629. En concreto hay 382 médicos de familia más y 386 enfermeros, aunque han bajado los profesionales de otras categorías como celador.

El responsable de la política sanitaria gallega hizo especial mención al colectivo de pediatras, cuyo número se mantiene prácticamente invariable pese al descenso de la población infantil. «Polo tanto dígolle ao Partido Socialista que máis datos e menos mentiras», concluyó.