Besteiro presenta su proyecto económico para que Galicia sea «locomotora, e non vagón de cola»

El candidato del PSdeG a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, se reunió hoy con el colectivo SOS Sanidade Pública, con el que se comprometió a «devolverlle á Sanidade á calidade que tiña en Galicia, especialmente canto á atención Primaria, xa que a xestión de Rueda e o Partido Popular nestes últimos 14 anos só destaca polos recortes, a precarización e a privatización».

Besteiro, que se reunió en Vigo con los responsables de la entidad, anunció que pondrá en marcha un plan urgente de reducción de las listas de espera si gobierna y consideró «imprescindible» revertir la situación en Atención Primaria y ampliar ese servicio y otros como el de salud mental,

El candidato socialista recordó que Galicia tiene «case mil médicos menos» que en el 2009, cuando el PPdeG volvió a la Xunta, y reivindicó que todos los gallegos deben tener garantizada la presencia de un médico a 30 minutos de su domicilio, por lo que será preciso reabrir centros de salud.

Además Besteiro mantuvo hoy otra reunión con el Círculo de Empresarios de Galicia en el que presentó su proyecto económico para la comunidad. El número uno del PSdeG explicó que su plan pretende hacer de Galicia «locomotora, e non furgón de cola» de España.

Subrayó el papel que debe tener Vigo como «referente de cidade líder» y se comprometió a apoyar a las empresas y las industrias locales coordinando a la Xunta con el Concello, la zona franca y el Gobierno central.

Besteiro anunció además su intención de integrar Universidades, Ciencia e Innovación en una sola consellería y planteó una nueva Lei de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación en el primer año de mandato.

Durante el coloquio, titulado «Galicia, Horizonte 2030», Besteiro, que fue presentado por el alcalde Abel Caballero ante 110 empresarios, subrayó la necesidad de que la Administración ejerza como «garante» de la inversión, y no como rémora. También recordó que la actual ley de ciencia y tecnología data del 2013 y está desactualizada con respecto a la norma estatal del 2022 «nun mundo esixente no que 10 anos é perder o ritmo do futuro».

El candidato apostó por ampliar al FP dual a todos los ciclos formativos de esa formación y a impulsar la entrada de talento femenino en puestos de responsabilidad empresarial.

Besteiro señaló que la energía debe ser uno de los puntales estratégicos del porvenir económico de Galicia, y acusó al PP de frenar la expansión de la energía eólica a partir del 2009. Planteó una reactivación de la «ambición renovable» de forma ordenada y con un desarrollo armonioso.

Afirmó también que la Xunta debe ser un «partner» del mundo empresarial impulsando infraestructuras estratégicas y garantizando certeza mediante una hacienda «estable, solvente e saneada».

En cuanto a Vigo, Besteiro se comprometió a garantizar la conexión ferroviaria de alta velocidad a Madrid por Cercedo y la conexión con Lisboa, la llegada de la autovía con un túnel bajo Mos y equiparar las ayudas al aeropuerto. También defendió la llegada de la plataforma STLA Small de Stellantis y la llegada del Perte del naval.

Además, comprometió apoyo a la digitalización y afirmó que la zona franca formará parte del Ifevi, como ya ocurre con la de Barcelona, entre otras medidas.