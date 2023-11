El PNV cree que la Xunta no quiere que coincidan las elecciones de Galicia y el País Vasco «porque las quieren galleguizar»

El lendakari Iñigo Urkullu y el presidente de la ejecutiva del PNV, Andoni Ortuzar Fernando Gómez | EUROPAPRESS

El presidente de la ejecutiva del PNV, Andoni Ortuzar, ha recordado en una entrevista en Radio Euskadi que «los gallegos han sido los que han llamado siempre al lendakari para ver si se podían coordinar las fechas» electorales en Galicia y el País Vasco, pero que ahora parece que no quieren que coincidan «porque quieren galleguizar las elecciones».

Ortuzar ha afirmado que Urkullu, que tiene la prerrogativa de convocar las elecciones vascas, tomará la decisión más acertada, y ha indicado que pueden ser desde marzo hasta junio. Además, ha dicho que en Galicia los comicios parece «que van a ir a toda pastilla», aunque solían «coincidir con los vascos».

El líder del PNV quiso remarcar que la formación vasca «no ha prescindido» de Iñigo Urkullu, sino que ha habido «un relevo» para dos o tres legislaturas con la propuesta del diputado foral Imanol Pradales como candidato. Sin embargo, se ha negado a revelar si Urkullu quería o no presentarse a la reelección. El lendakari ha dicho que se queda para sí si su pretensión era continuar o no, pero acata lo que ha decidido el partido.

Ortuzar ha señalado que «una de las primeras consecuencias del movimiento» de su partido es que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, «se ha caído del cartel» como aspirante a la presidencia del Gobierno vasco «y ha tenido que hacerlo muy rápido».

Imanol Pradales es la propuesta del PNV, según explicó Ortuzar, en base a lo que «Euskadi necesita» y también el partido «necesita». Por ello, han visto conveniente que una nueva generación asumiera «la máxima responsabilidad» de cara a los próximos 12 años. Según ha afirmado el líder del PNV, el partido había comenzado una reflexión al respecto hace meses y realizó «un retrato robot» sobre la persona que debía ser el candidato a lendakari.

Ortuzar quiso remarcar que no fue el partido quien «filtró» la noticia de que el candidato para las próximas elecciones no iba a ser Iñigo Urkullu. También aseguró que cuando se aborde la renovación de la dirección del PNV, si se decide que él no siga al frente, lo aceptará.