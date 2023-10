Ana Pontón presenta su candidatura para ser la primera presidenta «coas mans libres» de Galicia

XOAN A. SOLER

Como un «dos retos máis grandes da miña vida» la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha presentado este domingo su candidatura a presidenta de la Xunta para ser la primera presidenta «coas mans libres» de Galicia y la líder del «profundo movemento de cambio no país», un cambio que, ha dicho «é imparable e está en marcha».

La líder de los nacionalistas ha presentado como credenciales su independencia de los poderes de Madrid y también de aquellos que «queren gobernar sen presentarse ás eleccións». La suya, ha dicho, es una candidatura que cree en una Galicia que merece «moito máis do que temos neste momento» y que «se acertamos nas decisións de futuro, ten unhas inmensas potencialidades pero que necesita poñer en marcha un cambio».

La encuesta de Sondaxe para La Voz coloca al BNG como líder de la oposición. Pontón ha dicho mantener «unha certa distancia» de las encuestas, pero sí ve «unha tendencia clara», que es que el Bloque «somos a alternativa para derrotar ao Partido Popular» y que en Galicia hay «unha inmensa maioría que quere cambio e que a peza que pode mover a maioría do PP é o BNG».

Ana Pontón ha hecho un llamamiento a todas las personas «que levan a Galicia na cabeza e no corazón», independientemente de «sintan como sintan o feito de ser galegos e galegas, porque todas esas visións son necesarias» en una sociedad plural, abierta y diversa.

Acompañada de una representación de mujeres del BNG, porque «toca cambio e é hora de que ás mulleres nons poñamos á fronte para darlle a este país un futuro mellor» Pontón ha hecho un discurso en el que ha esbozado su idea de país. «Estou convencida de que podemos conseguir unha Galiza en grande, que mellore a calidade de vida de todas e de todos» y además, «hoxe dou este paso adiante porque quero ter a confianza das mulleres», para avanzar el derechos y en igualdad, pero también «de todos os homes, que son a inmensa maioría que queren construír esa Galiza feminista».

La líder de los nacionalistas ha puesto de relevancia también que «algo falla» cuando la generación más joven vivirá peor que sus padres, lo que es «o maior fracaso que pode ter un país» y por eso Pontón ha lanzado un mensaje de que «hai futuro aquí, de que traballaremos por que teñan un salario digno e unha vivenda».

Durante su discurso también ha defendido los servicios públicos y «defender e fortalecer» sanidad, educación y cuidado de las personas mayores, porque «na política as persoas teñen que estar no centro» y para eso «non podemos permitir que se siga xogando cos servizos públicos, porque o que importa non se recorta nin se privatiza, e dende logo tampouco se negocia».

Su candidatura también le plantará cara «a eses lobbies económicos que dende Madrid queren expoliar» la riqueza de Galicia, incluyendo una clara referencia a la energía eólica: «nunca máis as eléctricas por riba das persoas», ha remachado.

A favor de la amnistía para volver «á normalidade»

Preguntada por las negociaciones que se mantienen de cara a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno después de que por primera vez haya hecho referencia explícita a la amnistía catalana, la líder de los nacionalistas gallegos ha defendido que «as cuestións políticas hai que canalizalas polas vías políticas, a xudicialización da política é un erro» y que por tanto, «todo o que sexa volver a ese cauce de normalidade vai axudar aos retos de futuro».

Sobre las negociaciones concretas sobre el voto a favor del diputado del BNG, Ana Pontón ha explicado que más importante de cómo están avanzando unas negociaciones que deben realizarse «con discreción e con rigor e seriedade» es el resultado de ese diálogo.

«Se Sánchez quere o apoio do BNG ten que comprometerse de maneira clara e concreta con proxectos que nos parecen importantes», ha dicho, con una línea roja: la agenda gallega tiene que estar en la política estatal: «Con Galiza todo, sen Galiza nada».