El BNG oficializará la candidatura de Ana Pontón a la Xunta el 25 de noviembre

XOAN A. SOLER

El Consello Nacional del BNG aprobó este sábado el reglamento para la elección de la candidatura a la Xunta, un proceso abierto a toda la militancia que culminará el 25 de noviembre y que arranca este mismo martes, día 31, con la apertura del plazo para la recogida de avales, y en el que no existen dudas sobre que Ana Pontón será la cabeza de lista de la formación en las autonómicas de 2024.

En una reunión extraordinaria celebrada por vía telemática, el máximo órgano de dirección entre asambleas aprobó el calendario que señala que desde el martes hasta el 13 de noviembre cualquier militante con plenos derechos de alta en la organización podrá participar y presentarse siempre que logre un mínimo de 200 apoyos, que deberá llevar al registro de la sede nacional.

Finalizado ese trámite, será la militancia quien tome a palabra y se pronuncie a través de las 26 asambleas comarcales que se van celebrar entre los días 14 y el 19 de noviembre, tal y como establece el calendario aprobado.

«No BNG as decisións que adoptamos son colectivas e democráticas, fundamentadas sempre no debate e na participación da militancia», expuso la responsable de Organización, Lucía López, en un comunicado. El Bloque habilitará la posibilidad de votación telemática en el caso de haber militantes que no puedan asistir a las asambleas de forma presencial. También la emigración tendrá voz en este proceso y podrá emitir su voto vía telemática entre los días 14 y 16 de noviembre.