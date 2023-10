Pontón reúne a 400 cargos municipales del BNG ante las autonómicas «máis importantes en 42 anos»

XOÁN REY | EFE

Acompañada de 400 cargos municipales del BNG, Ana Pontón llamó hoy sábado a la movilización de las bases del partido de cara a las próximas elecciones autonómicas. Serán, aseguró, «as máis importantes nos 42 anos da historia da autonomía», porque Galicia «está sufrindo un retroceso» a manos de un «mal goberno» que dejará el país «peor do que o atopou».

Pontón instó a los alcaldes y concejales del partido a ser el «motor do cambio», porque «temos ao alcance da man facer historia». «Cando nos poñemos a traballar todos a una, somos imparables», les dijo. Advirtió además contra la complacencia: «Non podemos confiarnos, hai que pelexar polo cambio en todos os concellos» para que «todos os galegos que queren o cambio» cojan la papeleta del Bloque, «a única alternativa real ao PP».

Pontón se refirió con ironía al presidente de los populares, Alfonso Rueda, por su reciente intervención en el Senado. «Acordoulle falar de igualdade. Seica está moi preocupado pola igualdade», y le recordó que no existe pola «discriminación» a Galicia y los gallegos, que han visto llegar el AVE con 30 años de retraso o cuentan con menores inversiones. El «financiamento antigalego» de las autonomías supone que los madrileños cuenten con una inversión del Estado de 600 euros por habitante mientras que los vecinos de Vigo reciben 315 euros. Es un sistema que «discrimina a Galiza» y que Rueda es «incapaz» de cambiar porque «actúa como militante do PP e non como presidente da Xunta».

También acusó a los populares de aplicar tácticas similares desde la Xunta para discriminar a los concellos que no gobiernan. Usan criterios «arbitrarios e caciquís». Señaló la portavoz del BNG que el 74 % de los 574 millones para los concellos se repartirán en el 2024 de «forma discrecional, mediante convenios e subvencións». Apuntó también al Plan Hurbe, de la consellería de Medio Ambiente, y destacó que de los 58 convenios firmados al amparo de ese plan, 57 se suscribieron con concellos del PP.

Condenó ese «uso arbitrario da Xunta», y se comprometio a liderar un goberno «que trate por igual aos galegos, pensen como pensen», a través de un sistema de reparto «ecuanime e transparente». Para ello planteó una ley, consensuada con la Fegamp, que regule la participación de los concellos, activar medidas de transparencias y dos nuevos fondos, uno anual de infraestructuras y otro extraordinario para que los municipios hagan frente al gasto energético en competencias que les son impropias.

Son dos medidas «rigurosas e solventes», que sirven como ejemplo de «como queremos gobernar o país», añadió.

Pontón se refirió de forma indirecta a los conflictos internacionales, señalando que el amor es «revolucionario» y que puede cambiar un mundo «no que reina todo o contrario, o odio e a guerra».

Su intervención estuvo precedida por la de Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago, que entró de lleno en el conflicto en oriente próximo: «Non concibimos un mundo no que se aniquile a un pobo como o de Palestina, e non seremos cómplices (...) testemuñas mudas dun xenocidio».