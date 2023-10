Nace el CSA, «la ventanilla única» para la transformación digital de Galicia

ANGEL MANSO ANGEL MANSO ANGEL MANSO ANGEL MANSO ANGEL MANSO ANGEL MANSO . ANGEL MANSO

Bajo los pies de los 350 profesionales que ayer asistieron al encendido de la Cidade das TIC en A Coruña, en un foso construido para ese fin, funcionan máquinas de inteligencia artificial (IA) capaces de entrenar modelos de lenguaje con 24.000 millones de palabras, o uno similar a ChatGPT, cada mes, entre 20 socios. La magnitud no es irrelevante. Ninguna pyme gallega tiene al alcance tecnología de esa potencia, de la que, sin embargo, depende su futuro, y la propia robustez de las supercomputadoras encierra un valor social aún por descifrar.

«Queremos que en este edificio no se usen, sino que se creen productos de IA made in Galicia», señaló el presidente del Clúster TIC, Antonio Rodríguez del Corral, en la apertura del centro que definió como «la ventanilla única» a la que podrá acudir cualquier autónomo, empresario o emprendedor en busca de soluciones de innovación y transformación digital. «Facilitar la toma de decisiones de los clientes, ver de primera mano, diseñar, prototipar, demostrar... que ya no tengan que peregrinar de un sitio a otro para conocer toda la oferta tecnológica de Galicia en una visita», resumió Del Corral.

Abrió el CSA, tractor y casa común del sector TIC en A Coruña m. carneiro / C. Devesa

El edificio ocupa una vieja nave basilical de 5.000 metros cuadrados rehabilitada con una ayuda del Igape de 4,8 millones de euros en un complejo industrial abandonado, antigua fábrica de armas y lugar emblemático asociado a la historia económica de la ciudad. A finales del 2018, después de ocho años de inactividad y silencio y de dar tumbos de gestor en gestor, el recinto fue rescatado en una iniciativa visionaria que planteaba transformarlo en polo de innovación, investigación y desarrollo, capaz de generar 500 empleos, atraer multinacionales y fortalecer la competitividad de Galicia.

Unidad entre Administraciones

Al frente de aquella idea se pusieron Julio Abalde, rector de la Universidade da Coruña (UDC), y el propio Rodríguez del Corral. Había que lograr que el Ministerio de Defensa cediese a la universidad el recinto, de 127.000 metros cuadrados y 30.000 construidos en una veintena de pabellones. Un año más tarde se hacía realidad. La UDC abonaría un canon de 260.000 euros anuales por medio siglo de concesión en el contrato, con opción de compra incluida. Y el 28 de febrero del 2020, al fin, los promotores de la ya bautizada como Cidade das TIC (Ayuntamiento, Diputación, universidad, Xunta, Estado y clúster) cruzaban la portada monumental de la vieja fábrica con las llaves en la mano. La distopía de una pandemia mundial 15 días después confinando a todo el planeta superaba en fantasía al propio proyecto, cuestionado en aquel momento por muchos.

El Centro de Servizos Avanzados (CSA), que ayer inauguró la nueva vida del recinto, remontó el covid, la guerra de Ucrania, la crisis de los materiales y la renuncia de un adjudicatario. Dotado con laboratorios avanzados de inteligencia artificial, multimedia y dispositivos inteligentes, espacios de coworking y showroom, 162 paneles solares que proporcionan 100 kilovatios de energía y la vieja grúa pórtico rematando el cielo de la nave, el mascarón de proa de la Cidade das TIC nace además como sede de seis firmas tecnológicas —Imatia, Cinfo, ITG, Xoia Extending Reality, Enxenio y Odeene—, que se han hecho con un espacio cotizado para el que ya existe lista de espera.

Abalde, que repasó las patas que sostienen el complejo (la investigadora y de formación, la tecnológica, la de apoyo al emprendimiento, la empresarial y, a través del que será el mayor plató virtual de España, también la audiovisual), puso el acento en la colaboración público-privada que llevó adelante el proyecto. «Poñer de acordo as Administracións, co difícil que é iso», subrayó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que anunció una partida de 5 millones de euros en los presupuestos del 2024 para el centro de formación, clave en un sector que llegó a aportar el 12 % del empleo neto anual de Galicia.