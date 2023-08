Pontón inicia la cuenta atrás de un curso político «histórico» para liderar el próximo Gobierno gallego

Ana Pontón, esta mañana, en la sede del BNG durante la reunión de la Executiva nacional. PACO RODRÍGUEZ

El BNG celebró esta mañana su particular inicio del curso político. Sin los fastos del PP en Soutomaior, los nacionalistas reunieron a su ejecutiva en su sede de Santiago para marcar la hoja de ruta de su actividad política durante los próximos meses, en las que el Bloque será «histórico e decisivo», destacó Ana Pontón. La portavoz nacional del BNG inició la «contra atrás para o cambio político en Galiza», avanzando que en presentarán un decálogo de iniciativas «ambiciosas» y «transformadoras» en el Parlamento para aspirar a liderar el Gobierno gallego tras las elecciones autonómicas previstas para el 2024.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Executiva Nacional del BNG, Pontón aseguró que su formación centrará todos sus esfuerzos en trabajar para conformar «o mellor Goberno galego da historia» que tenga por primera vez a una mujer como presidenta. Pero eso no será suficiente para la líder nacionalista, reconoció. «Non chega con sacar ao PP da Xunta, nin con facer que por primeira vez Galiza teña unha presidenta, queremos construír o mellor goberno da historia dos galegos e as galegas, facer realidade un Goberno que conte con todo o mundo e con todo o noso talento para poñer en marcha un ambicioso proxecto de modernización e avance do país», añadió.

Apuntó así a unos meses de «intenso traballo» en los que el Bloque presentará su propia agenda para el «cambio galego». Pontón indicó que se sostendrá sobre pilares como la innovación y transformación industrial, un modelo energético «xusto», el compromiso feminista y con la diversidad, o el avance en los derechos democráticos y sociales, así como un proyecto de agenda urbana y transformación rural.

En este proceso, continuó Pontón, contarán con las aportaciones de «centos de persoas do BNG e de fóra do BNG» que ayudarán a «construír unha mellor acción de Goberno» para la próxima Xunta que los nacionalistas están seguros de liderar, reivindicándose como «a alternativa real ao PP».

Sin reunión con Feijoo

A preguntas de los periodistas, la líder del BNG reconoció que el PP todavía no les ha enviado una invitación a reunirse con Alberto Núñez Feijoo para prestarle su apoyo en la sesión de investidura del próximo 26 de septiembre. «Primeiro, para valorar una reunión, tes que recibir ese convite e, ata que coñezamos ese convite, o BNG non vai tomar ningunha decisión deste tipo», zanjó Pontón, si bien aclaró que no votarán por un Partido Popular al que ven «do ganchete coa extremadereita que representa un programa antigalego e antisocial». Sí se muestra dispuesta a favorecer un «Goberno alternativo ao da dereita», pero aclaró que no será este a cambio de un «agasallo para ninguén», sino que deberá «cumprir coa sociedade galega».

«A Feijoo non lle queda nin o verniz de moderado. Nin é moderado nin é bo xestor», advirtió la portavoz nacional, que recordó que en anteriores ocasiones había denunciado ya que el presidente del PP y candidato a la investidura es en realidad «un adaíl dos recortes na sanidade pública, nas privatizacións, como reducía axudas na loita contra a violencia machista ou como atacaba a lingua e a cultura do País», señaló.