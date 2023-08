Las autocaravanas toman los párkings

El fin de semana pasado, casi cien autocaravanas, caravanas y furgonetas camperizadas colapsaron el aparcamiento de las inmediaciones del faro de Fisterra. BASILIO BELLO

El turismo de autocaravanas en Galicia crecía de forma explosiva tras la pandemia de coronavirus, con las reservas incrementándose un 200 %. En ese momento, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) se preguntó si la comunidad estaba preparada para acoger esa flota y decidió regular cómo debían hacer estos viajeros para estacionar y pernoctar con sus vehículos. Dos años después, el caos reina en los aparcamientos de las zonas más turísticas.

Muestra de ello es la imagen que se vivió en el cabo Fisterra el pasado sábado, cuando casi cien autocaravanas, caravanas y furgonetas camperizadas tomaron el aparcamiento. Las consecuencias las vivieron el resto de turistas que pretendían aparcar sus coches cerca del faro, una misión imposible, y en última instancia el entorno, por el impacto medioambiental de los residuos y restos que dejaron por la zona. Lo cierto es que tampoco hay una gran oferta en la Costa da Morte para este tipo de viajeros. De hecho, solo se han habilitado ocho áreas de servicio y una de estacionamiento (privada).

Lo mismo sucede en Santiago, donde los autocaravanistas solo cuentan con una única área municipal en la que tienen permitido el estacionamiento de sus vehículos, la de Salgueiriños. Con una capacidad para 80 autocaravanas, su horario es de ocho de la mañana a ocho de la tarde y entre sus servicios se incluye el vaciado de aguas grises y negras y un punto de agua potable. El precio de acceso al recinto es de 4,15 euros (si exceden el horario la tarifa ascendería hasta los 14), y el de los servicios, de 3,5.

El problema, en este caso, para los viajeros de autocaravanas es la ausencia de servicios, como puntos de electricidad, zonas verdes e infantiles, duchas de agua caliente y baños, merenderos o internet. Por eso consideran que el área está bien «para estar de paso». Una de las zonas a las que recurren en el centro de Santiago para estacionar sus vehículos es la del Burgo das Nacións, así como la del Auditorio de Galicia.

Un grupo de caravanas en A Lanzada. Martina Miser

Lo cierto es que las autocaravanas, caravanas y furgonetas camperizadas están llenando los aparcamientos de las zonas más turísticas de Galicia este verano, sin saber muy bien de qué modo proceder, qué esta permitido y qué no. La Dirección General de Tráfico publicó el 11 de julio una instrucción con nuevas normas para este tipo de vehículos en la que se analizaban aspectos como la velocidad, la parada y el estacionamiento, el uso de cinturones de seguridad y dispositivos de retención, el equipamiento que han de llevar, la inspección técnica, las áreas de acogida o acampada y el transporte de vehículos auxiliares.

La instrucción afirma que las autocaravanas pueden estacionar como cualquier otro vehículo, y diferencia entre los conceptos de estacionar y acampar. Una actividad, esta última, «cuya regulación no corresponde a la normativa de tráfico, sino a la de turismo», dice la DGT. Mientras no sobrepase las marcas viales de delimitación ni la limitación horaria regulada por la ordenanza municipal de los concellos, el hecho de que sus viajeros estén en el interior no cambia nada. Lo único relevante es que lo que pasa en el interior no trascienda al exterior, es decir, que no se desplieguen tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación o soportes de estabilización, así como que el vehículo no emita ningún tipo de fluidos o ruidos y que no ocupe más superficie que cuando está cerrado.

Una de las quejas que los usuarios de autocaravanas trasladan a Tráfico es que hay ayuntamientos que en su ordenanza municipal prohíben que estos vehículos estacionen en parte o en la totalidad de las vías urbanas.

Autocaravanas estacionadas en el aparcamiento del parque Adolfo Suárez, detrás del centro de Padre Rubinos, en A Coruña. CESAR QUIAN

En la zona de Barbanza, las administraciones locales se han visto obligadas a tomar medidas. En Boiro, por ejemplo, funcionan dos aparcamientos públicos en las playas de Barraña y Mañóns donde los viajeros pueden pernoctar por 6 euros la noche. El mismo modelo se siguió en Carnota, donde se crearon 11 plazas próximas al faro de Punta Insua y gratuitas. Y en Lombáns hay un punto de descarga de aguas fecales y otro de agua potable.

En el caso de A Illa de Arousa, donde los pasados veranos la presencia de autocaravanas alcanzaba los lugares más insospechados, este año la situación parece haberse normalizado. «Non está habendo grandes problemas», dice el alcalde socialista Luis Arosa. Aunque algunos problemas de convivencia se siguen planteando. Por ejemplo, por las tardes, en cuanto se levanta el servicio de la policía local, estos vehículos comienzan a apropiarse del aparcamiento de O Bao, de donde se van al día siguiente antes de que comience la jornada de los agentes. Pero esa es una picaresca contra la que resulta complicado luchar. También se han dado un caso curioso: una autocaravana descubierta por los agentes enchufada a un bombeo municipal existente en una playa: a su propietario se le ha abierto expediente.

Otro caso es el de O Grove. En este mes de agosto se están contabilizando hasta 250 vehículos de este tipo en la península durante los fines de semana, cuando copan el espacio de otros turismos que ven cómo la tarea de aparcar se ha vuelto imposible, sobre todo en los accesos a las playas. La Policía Local despliega durante el verano tareas de control para evitar la invasión de espacios como la zona portuaria, o los paseos, pero desde el Concello reconocen que es una batalla que tienen difícil ganar. «Virán as asociacións de autocaravanas a protestar, pedindo que se faga un área para elas, pero e que é inviable con este volume»,dice,el alcalde socialista José Cacabelos. «Estaríamos falando dunha parcela de 5.000 metros e non temos terreo municipal para facer iso», subraya.

Caravanistas en Salgueiriños, a las afueras de Santiago. PACO RODRÍGUEZ

Pero hasta en las áreas autorizadas para autocaravanas, caravanas y furgonetas camperizadas se complica hacerse con una plaza. Por ejemplo, en la Ribeira Sacra solo hay una que cuenta con los servicios de Solpor Camperpark, en Sober, a pocos kilómetros de los cañones del Sil y los viñedos de Amandi. «Hay gente que se queda sin plaza. Estamos llenos», explica Noelia Rodríguez, la encargada de recepción. Por la zona sí hay más áreas de pernocta, pero ninguna que ofrezca barbacoa, piscina, bar, baño, ducha, lavandería, máquinas de vending, tienda, panadería, biblioteca y salón social con juegos. Todo ello por entre 15 y 20 euros, según la temporada, más una cuota por la luz.

Pero al problema de encontrar un lugar en el que pernoctar se suman las iniciativas privadas que escapan de la legalidad. Hay multitud de aparcamientos en los que se ofrecen parcelas a buen precio. Porto do Son es un ejemplo, con fincas de particulares próximas a la playa o en zonas apartadas, donde los vecinos han visto una oportunidad. Explica el concejal de Turismo, Manel Deán, que la Policía Local está alerta en puntos estratégicos como en las playas de Río Sieira y As Furnas, para que los autocaravanistas no aparquen. «Nós non buscamos criminalizar a ninguén, pero hai moitos negocios legais para pasar a noite sen ter que invadir espazos públicos», señala. El objetivo no es multar, sino informar a los viajeros de dónde pueden estacionar. Solo se sanciona a los reincidentes.

Con información de J. F. Alonso, C. Arias, L. Campos, S. Garrido, A. González, L. Ríos, R. Estévez y D. Sánchez