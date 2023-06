Todas las claves sobre el futuro de la economía, este domingo con La Voz

Precios de los distintos combustibles en dos gasolineras de Monforte en marzo del 2022. CARLOS CORTÉS

No fue una mariposa. O al menos no se sospecha de ella. Pero, tres años después, todavía no se ha conseguido determinar a ciencia cierta el animal cuyo «aleteo» comprometió la salud y la economía del mundo entero. Mientras los científicos siguen trabajando para desentrañar los misterios que aún mantiene ocultos el virus SARS-CoV-2, Gobiernos y gobernados tratan de pasar página después de meses de restricciones e incertidumbre económica.

Si en un primer momento la prioridad fue la salud y tratar de dominar un microorganismo desconocido que provocaba miles de muertes diarias en todo el mundo, pronto las consecuencias que el covid-19 tuvo sobre la economía compartieron el primer plano de las preocupaciones. Fábricas y actividades paralizadas, trabajadores confinados en sus casas, fronteras cerradas. El mundo ante un desafío sin precedentes. Todavía estaban por llegar la crisis de suministros y la invasión de Ucrania para añadir nuevos ingredientes a la inestabilidad económica. El reto era descomunal. La respuesta a esta crisis global y las expectativas económicas para el futuro inmediato centran los temas de análisis del libro ¿Irá la economía a mejor o a peor? que mañana llega a los quioscos con La Voz de Galicia.

Las consecuencias económicas del covid, la salida europea a la crisis, la oportunidad de los fondos de recuperación, el efecto sobre las Administraciones, el teletrabajo, la visión desde algunas de las actividades afectadas, el papel del sector primario, los cambios en el consumo, la crisis energética o la subida de los precios y su próxima evolución son algunos de los temas que se abordan en estas páginas de la mano de expertos y periodistas especializados en cada una de esas áreas.

El libro, coordinado por María Santalla y Mercedes Mora y diseñado por Manuela Mariño, puede conseguirse este domingo en el quiosco con el ejemplar de La Voz y a un precio de 1,95 euros. Los suscriptores de la edición impresa podrán recibirlo gratis en sus domicilios reservándolo en el número de teléfono 900 154 218. En el caso de los suscriptores digitales, lo recibirán abonando los gastos de envío.

Desde marzo analizando los cambios que dejó la pandemia

El libro que se distribuye ahora es el cuarto de una serie con la que, desde marzo, La Voz ha querido analizar los cambios que ha dejado la pandemia. La sanidad protagonizó la primera de las entregas, justo cuando se cumplían tres años desde que el virus obligó a aplicar el estado de alarma en España. En abril salió a la luz el segundo volumen, con las transformaciones sociales como eje. La globalización, el orden mundial y la digitalización fueron los hilos temáticos del tercer libro, que llegó a los quioscos en mayo. A punto de acabar junio llega la última propuesta, el análisis económico.