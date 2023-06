Ana Ortiz, nueva delegada de la Xunta en Vigo y Agustín Reguera, en Pontevedra

Alfonso Rueda firma el decreto de reestructuración de su Gobierno David Cabezón | Xunta

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confirmado hoy jueves el cese a petición propia de Nava Castro, directora general de Turismo; Susana López Abella, secretaria general de Igualdad, y Fernando González Abeijón, director general de Mayores y Personas con Discapacidad. Todos ellos se incorporan a cargos municipales o, en el caso de López Abella, al Parlamento de Galicia. Sus sustitutos no se han anunciado por el momento.

Además, en el consello de la Xunta también se aprobó el cese de los delegados territoriales de Vigo y Pontevedra, Marta Fernández-Tapias y Luis López, que serán relevados por Ana Ortiz Álvarez, hasta ahora secretaria territorial de la Xunta en Vigo, y Agustín Reguera Ocampo, alcalde en funciones de Soutomaior.

Ortiz es desde hace dos años secretaria general de la delegación de la Xunta en la sede del sur de la provincia de Pontevedra, con lo que su ascenso se interpreta como sucesión natural en el organigrama de la Administración autonómica en la recta final de la legislatura.

Alta funcionaria de la Xunta, Ana Ortiz ya ejerció como secretaria provincial de la Xunta en Pontevedra antes de ser designada subdelegada del Gobierno en la provincia al final del Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Ortiz integró la lista que presentó Marta Fernández-Tapias a las pasadas elecciones municipales, en el puesto 22.

El Consello de la Xunta también ha dado una salida al hasta ahora alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, quien tras perder la mayoría absoluta en su municipio y conseguir formar gobierno el BNG, pasará ahora a desempeñar el puesto de delegado de la Xunta en Pontevedra.

Reguera, histórico regidor de Soutomaior, donde llevaba gobernando ininterrumpidamente desde 1995, llega a la delegación de la Xunta a Pontevedra para sustituir a Luis López Diéguez, la persona elegida por Alfonso Rueda para presidir la Diputación de Pontevedra. El nombramiento de Reguera y a la vez cese de López se producen después de que el PP llevase a cabo una compleja maniobra para lograr que el hasta ahora delegado de la Xunta y exalcalde de Rodeiro tuviese un hueco en la corporación de su tierra natal y, de ese modo, poder optar a ser diputado y luego presidente de la institución provincial. Todo ello evidenciado así que, pese a lo dicho por algunos pesos pesados del partido, el PP no contaba con recuperar la Diputación pontevedresa el 28M y, si los más optimistas calculaban que sí lo harían, en sus cálculos no debía estar que Luis López, presidente provincial del partido, sustituiría a Carmela Silva. De lo contrario, lo lógico sería que no concurriese en el número 21 de la candidatura de Rodeiro, sino más arriba, para evitar lo que terminó sucediendo ahora: que tuvieron que renunciar 16 miembros de la lista para que él sea edil, porque sin acta de concejal no tendría opción de poder acceder a un puesto de diputado y de ser elegible como presidente.

En todo caso, la operación Diputación de Pontevedra está siendo llevada a cabo con éxito por el PP a falta de 48 horas para que se produzcan los plenos de investidura en todos los concellos. Uno de los flecos que faltaban era el cese de López como delegado territorial y ya se produjo este jueves. Su sustituto, Reguera, licenciado en Empresariales y antiguo trabajador de banca, llega al cargo autonómico con una larguísima trayectoria en la política municipal. Lleva siendo alcalde desde 1995 y, si bien hace cuatro años retuvo la mayoría absoluta casi de forma agónica, el 28M las urnas no se la revalidaron y ni siquiera situaron a su lista del PP como a la más votada. Se prevé que tome el timón del Concello el BNG, que sí fue la opción que sacó más sufragios en Soutomaior.

Nuevamente, la Xunta apuesta por un representante de un municipio pequeño de la provincia para asumir la jefatura territorial. Luis López procedía de Rodeiro, con unos 2.300 habitantes, y Agustín Reguera llega desde Soutomaior, con algo más de 7.500 vecinos. Cuando López sea presidente de la Diputación y Rodeiro vuelva a la escena, habrá que esperar a conocer la o las vicepresidencias para saber si, entonces sí, se impone la presencia de representantes de las dos principales ciudades de la provincia, Vigo y Pontevedra (en la figura de Marta Fernández-Tapias y Rafa Domínguez, por ejemplo), o si la apuesta por los concellos de menor tamaño suma y sigue.