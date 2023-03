Paro casi total en el sector de los autobuses

Dársenas vacías en Santiago Xoán A. Soler

La huelga del transporte colectivo por carretera paralizó este viernes casi totalmente los autobuses de línea regular, los discrecionales y buena parte de los escolares, tanto en su versión compartida como exclusiva. Las tres organizaciones sindicales que han convocado la jornada de protesta (UGT, CC.OO. y CIG) calculan que el paro fue secundado por más del 90 % de los trabajadores del sector, con un seguimiento «masivo» en las cuatro provincias. La huelga busca forzar la negociación de los cuatro convenios y de las tablas salariales, que llevan cinco años sin actualizarse en Lugo y en Ourense, y dos años en A Coruña y Pontevedra. «Se non hai un cambio de posicións na patronal e na Xunta, que non se albisca a curto nin medio prazo, a esta primeira xornada de folga vanlle seguir outras en abril, maio e xuño, e non se pode descartar que o paro chegue a ser indefinido», advertía esta mañana desde la estación de A Coruña Pedro Beade, de CC.OO. Este sindicalista denuncia que las empresas ofrecen un aumento del 0,8 % de los salarios, «cando nos últimos dous anos o IPC subiu máis de once puntos, o que supón unha perda de poder adquisitivo tremenda para os arredor de catro mil condutores que hai en Galicia».

Al seguimiento de la huelga se sumó un bajo cumplimiento de los servicios mínimos, en buena medida por la acción de los piquetes informativos. El cumplimiento en líneas dependientes de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade no alcanzó en ningún caso el 40 % de los que estaban programados. Seis de cada diez rutas escolares fueron canceladas, lo que obligó a muchos padres a llevar a sus hijos a los centros escolares.

Un gran número de coches a la espera de la salida de los alumnos del ies de Cacheiras, al carecer muchos de ellos de transporte escolar Xoán A. Soler

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, expresó su «respecto» a una «folga declarada legalmente», pero pidió que se cumpla la legalidad y los servicios mínimos. «Todo dereito de folga decae se non se respecta ese dereito fundamental dos usuarios duns servizos mínimos», dijo.

Ante la carencia de autobuses, los usuarios tuvieron que tirar de otros medios de transporte, algo que no ha resultado fácil. Lo constató Argimiro González, un vecino de O Burgo que había acudido a la ciudad herculina por temas médicos: «No había autobuses, estuve en la parada casi dos horas y solo pasó el transporte escolar, y los taxis estaban colapsados. Al final, me trajo un conocido en coche». Otros usuarios habituales del bus optaron por el tren. Como la afluencia era mayor que en las jornadas habituales, algunos interventores permitieron que se viajara de pie en los trenes, algo que está permitido desde enero para gestionar los abonos gratuitos ferroviarios.

Protestas en la estación de autobuses de Ferrol CESAR TOIMIL

A los andenes de la estación de A Coruña apenas llegaron autobuses. Pero los de larga distancia o servicios mínimos llegaron sin problemas.

La ciudad de Lugo acusó duramente la huelga del transporte de pasajeros por carretera, porque también afecta al bus urbano. Se había dispuesto que funcionasen como servicio mínimo las seis líneas que conectan con el HULA, pero un piquete impidió la salida de los vehículos de las cocheras.

En la provincia de Ourense también hubo dificultades para cumplir con los servicios mínimos. Las principales incidencias se dieron en Celanova y la comarca de Valdeorras. En Trives, por ejemplo, aparecieron pinchadas las ruedas de cuatro furgonetas y un microbús que debían cubrir rutas escolares. En la estación de autobuses ourensana aparecieron las puertas selladas, y la presencia de piquetes provocó retrasos en los servicios mínimos, aunque sin incidentes de importancia.

Piquete ante la estación de buses de Ourense, con motivo de la huelga del transporte convocada en toda Galicia MIGUEL VILLAR

En Santiago pudo vivirse la cara y la cruz de la jornada de paro. En el lado positivo, los sindicatos celebraron el éxito de la convocatoria asegurando que no se produjo ningún altercado. En el negativo, decenas de usuarios se quedaron sin viajar en viernes, un día clave para la movilidad en Galicia.

Viaje en Mercedes

Un grupo de unos cuarenta jubilados que tenían previsto viajara a Punta Umbría (Huelva) con el Imserso fueron recogidos en la estación de autobuses de Lugo por quince vehículos VTC (coches alquilados con conductor) para ser trasladados hasta el aeropuerto de Santiago. «Encantados estamos, que nos vamos en un Mercedes», bromeaban maleta en mano.

La huelga cogió por sorpresa a algunos de los usuarios que se acercaron por la mañana a la estación de autobuses de Vigo. Un joven explicaba que tenía intención de coger el bus a Ponferrada de las ocho y media, pero que en la propia estación se enteró de que no pasaría por el paro. Su solución: esperar a coger un tren por la tarde.

«Nos vamos en taxi a Oporto a coger nuestro avión para Asia, tenemos miedo de perderlo porque nos vamos de vacaciones de Semana Santa», aseguraban tres viajeros que salían a las 11.15 horas de la estación viguesa cargados con maletas. El coste de la carrera hasta al aeropuerto Sáa Carneiro la calculaban en unos 200 euros.

Información realizada con la aportación de las delegaciones de La Voz.