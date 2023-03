El PPdeG pedirá que el comisionado del corredor atlántico se reúna con las comunidades del noroeste

Xosé Gago

Un día después de su presentación en Gijón, el comisionado del corredor atlántico, José Antonio Sebastián, ha hecho hoy martes su primera visita oficial a Galicia, en la que se reunió con el delegado del Gobierno, José Miñones, con quien ya habló ayer en Asturias y con directivos de distintas empresas, pero no con representantes del Gobierno de la Xunta. El propio Alfonso Rueda, presidente del Ejecutivo autonómico, criticó el lunes que se enteraron por la prensa de la presencia del comisionado. La visita no fue comunicada ni a la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que coincidió en Gijón con el comisionado. Rueda criticó que «despois de tantos anos de espera -la Xunta reclama el nombramiento de un comisionado desde el 2005-, este non é un bo comezo».