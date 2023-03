El comisionado del corredor atlántico: «Hemos conseguido igualarnos al mediterráneo en presupuesto, y tenemos que seguir así»

Marcos Míguez

Un día después de su presentación en Gijón, el comisionado del corredor atlántico, José Antonio Sebastián, ha hecho hoy martes su primera visita oficial a Galicia, en la que se reunió con el delegado del Gobierno, José Miñones, con quien ya habló ayer en Asturias y con directivos de distintas empresas, pero no con representantes del Gobierno de la Xunta. El propio Alfonso Rueda, presidente del Ejecutivo autonómico, criticó el lunes que se enteraron por la prensa de la presencia del comisionado. La visita no fue comunicada ni a la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que coincidió en Gijón con el comisionado. Rueda criticó que «despois de tantos anos de espera -la Xunta reclama el nombramiento de un comisionado desde el 2005-, este non é un bo comezo».

Durante su comparecencia en A Coruña, el comisionado anunció tres nuevas visitas más a Galicia para reunirse con la confederación de empresarios, el clúster de la logística y el club Nordés de A Coruña. Una de sus prioridades, insistió, será facilitar que el sector privado utilice el corredor y se beneficie de él. No se anunciaron contactos con el Gobierno gallego, pero Sebastián sí explicó que ha hablado por teléfono con la conselleira y agradeció su presencia ayer en Gijón.

El comisionado recordó en A Coruña las cifras ofrecidas en el Principado de Asturias. Detalló también el calendario que maneja el Gobierno para invertir los 16.000 millones que restan para finalizar el corredor: la red básica hasta el 2030, la red básica ampliada hasta el 2040 y la red completa hasta el 2050. Pero aún se desconoce en qué fases se harán las obras que restan en Galicia, ni cuántos fondos requerirán. Dependerán del nuevo plan director de la infraestructura, que el Gobierno prevé presentar en octubre. Cabe recordar que en el 2019 ya se presentó un documento con ese nombre, pero ahora ha surgido la necesidad de adaptar el texto a los nuevos reglamentos de la UE.

Sobre los plazos, explicó con tono anecdótico que «Ayer [en Gijón] me preguntaban, voy a ser un poco gallego, esto que le preguntas una cosa y responde otra, digámoslo así. Me preguntaban los de Gijón, ¿a Oviedo ya va a llegar, cuándo va a llegar a Gijón? Y digo, hombre, para llegar a León hay que llegar a Valladolid, pues para llegar a Gijón hay que pasar por Oviedo. ¿Cuándo vamos a tener listo todo esto hecho realidad? En el 2020-2030 vamos a tener en España lo más importante del corredor terminado (…) Lo que quiero decir es que ahora hay unos fondos de recuperación, quién dice que la guerra de Ucrania no continúa y hay más fondos y hay más ayuda. Lo importante es que la velocidad de crucero que tiene ahora el corredor atlántico hay mantenerla. Hemos conseguido igualarnos al corredor mediterráneo en presupuesto y tenemos que seguir así».

Reunión con Urkullu

Sí ha dado pasos para analizar la situación del noroeste el lendakari del País Vasco, Iñigo Urkullu, que ha convocado a los presidentes de Galicia, Asturias y Cantabria a una reunión el próximo 13 de marzo en Vitoria para tratar los asuntos de «interés común». El encuentro se celebrará el Palacio de Ajuria Enea en Vitoria.

El portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, explicó que el objetivo es compartir «reflexiones e iniciativas» sobre asuntos de interés común como las conexiones ferroviarias con Europa o las transiciones energética y digital.

El Gobierno vasco subrayó que hay «una preocupación» porque las regiones de la zona atlántica puedan quedar «relegadas frente a otros ejes».

Zupiria añadió que la situación desencadenada por la guerra de Ucrania y otros acontecimientos internacionales obliga a plantear «la necesidad de articular respuestas para que este Arco Atlántico [del que Urkullu es el actual presidente] y las naciones y regiones que se encuentran situadas en él no pierdan la oportunidad de desarrollo que se va a producir dentro del ámbito europeo».