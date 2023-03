Casi 10.000 aspirantes optarán a 1.556 plazas de enfermería que el Sergas oferta mediante un concurso-oposición

Foto de archivo de un examen de oposición de enfermería en Silleda Sandra Alonso

Un total de 9.857 aspirantes han sido admitidos, de manera provisional, en el concurso-oposición para cubrir 1.556 plazas de enfermería en el Servizo Galego de Saúde.

El 9 % de los inscritos en este proceso selectivo residen fuera de Galicia. La mayoría son mujeres (en concreto, el 87 %) y la edad media de los admitidos es de 35 años.

De las plazas ofertadas, 1.135 son de acceso libre, mientras que 332 corresponden a promoción interna y 89 al turno de discapacidad general. Se incluyen puestos de las ofertas públicas de empleo (OPE) del 2019 al 2022 y también de la convocatoria de estabilización para reducir la temporalidad del sector público.

En concreto, 131 de los aspirantes ha solicitado participar por el turno de promoción interna, al ser ya trabajadores del Sergas con vinculación fija, que desarrollan funciones en otras categorías profesional del mismo nivel de titulación o inferior.

Los listados provisionales de admitidos y excluidos (el 7 % de los candidatos ha quedado fuera, de momento) ya pueden consultarse en la web del Sergas, además de que cada participante en el proceso selectivo puede comprobar el estado de su solicitud en su expediente en Fides. Del mismo modo, puede consultarse qué aspirantes están exentos de la prueba de gallego y cuáles deben realizarla (el 13,9 % de los inscritos tienen que acreditar su dominio del idioma con una prueba específica).

Quienes no estén exentos del examen de gallego o quienes no aparezcan en las listas de admisión tienen de plazo hasta el 29 de marzo para presentar reclamación, dirigiéndola a la misma Unidade de Validación a la que dirigieron su solicitud de participación. Además, hay un correo electrónico donde los opositores pueden enviar sus dudas y consultas (que no serán consideradas como una reclamación): oposiciones@sergas.es.

Examen en junio, con menos nota de corte

Según ha avanzado la Xunta, la primera prueba del proceso para la categoría de enfermería del Sergas se realizará en la tercera semana de junio. Como novedad en esta convocatoria, la nota de corte bajará del 50 % al 35 %. Es decir, para superar el ejercicio eliminatorio de la fase de oposición, el aspirante deberá obtener al menos el 35 % de la puntuación máxima alcanzable. Ya después, en la fase de concurso, la experiencia profesional supondrá el 70 % de la puntuación total, puntuándose más la experiencia en la misma categoría.