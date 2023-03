El Ministerio de Justicia suspende las reuniones presenciales con los letrados en huelga

Letrados judiciales concentrados este jueves en los juzgados de la Plaza de Castilla, en Madrid. Eduardo Oyana | EFE

Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en huelga desde el 24 de enero ven necesario «un cambio de interlocutor» en el Ministerio de Justicia que no tiene en cuenta los acuerdos alcanzados con el colectivo en el mes de abril del 2022, con lo que quedan fuera de la propuesta el 70 % de los letrados judiciales, mientras que al resto se les ofrece una subida de poco más de 10 euros mensuales de adecuación salarial. Por eso, los LAJ solicitan un nuevo interlocutor «que sea capaz de negociar y que no haga propuestas regresivas y contradictorias confundiendo a la opinión pública y enfrentando a los operadores jurídicos».

El comité de huelga manifiesta su intención de volver a reunirse cuanto antes con los representantes del ministerio y ya trabaja en una propuesta nueva que permita avanzar en la negociación y en la resolución del conflicto. La propuesta tendrán que enviarla por correo electrónico, como así les han indicado desde el ministerio, que se comunicará con ellos por videollamada cuando haya que negociar. La huelga de los letrados judiciales está causando un gran daño a la Justicia ya que juzgados y tribunales están prácticamente paralizados.

Tras cuatro reuniones fracasadas, los letrados acusan al Ministerio de Justicia de mala fé y de querer dinamitar un posible acuerdo al revelar el contenido de las negociaciones. Se refieren al comunicado en el que el equipo de la ministra Pilar Llop reveló que los letrados exigían una subida de sueldo de 1.100 euros al mes, algo que el ministerio considera inasumible. Los LAJ se apresuraron a decir que esa cifra era inventada y que ellos no habían planteado esas cantidades.

El letrado gallego Rodrigo Osorio critica la actuación del ministerio: «A mensaxe é clara: aos LAX só nos importan os cartos. De onde saca o ministerio eses «uns 1.100 euros?». Osorio recuerda que el inicio del conflicto viene del incumplimiento de los acuerdos de abril del 2022. Entonces, «o Ministerio aceptou as propostas que as asociacións profesionais de LAX lle ofreceran. E asi comunicouno nunha nota de prensa, esta de 4 de abril do 2022 e moito máis conciliadora: «O Ministerio de Xustiza impulsará a vinculación das retribucións dos LAX ás da carreira xudicial», explica este letrado, que añade: «Malia as nosas responsabilidades e funcións, malia a nosa equiparación aos xuíces no réxime de incompatibilidades e prohibicións e malia o tan cacarexado incremento salarial do 14 %, aínda hai en España LAX que precisan un incremento de 1.100 euros mensuais para gardar unha proporción do 85 % co salario dos xuíces que traballan na mesma oficina que eles».

Apoyo de los secretarios de Gobierno

Los letrados en huelga han recibido el apoyo de los secretarios de Gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, de los tribunales superiores de Justicia y de Ceuta y Melilla. Estos son los superiores jerárquicos directos de los letrados judiciales y se dirigen al secretario general para la Innovación y la Calidad de la Justicia, Manuel Olmedo, para expresarle su preocupación por actual situación del conflicto y «el claro enfrentamiento» entre el ministerio y el cuerpo de letrados al que ellos también pertenecen.

Notarios y letrados de justicia José Sánchez Ferrándiz

Lamentan que las últimas reuniones no hayan servido para nada y que por parte del ministerio se haya decidido suspender las reuniones presenciales, lo que «en nada ayuda a encontrar la deseada solución». Los secretarios de Gobierno advierten que un alargamiento de este conflicto dificulta gravemente el ejercicio de sus competencias y de la gestión de los tribunales y servicios en sus territorios. «Esto conlleva más frustración para los componentes de este cuerpo que cada ves se siente más desmotivado ante los futuros cambios normativos», dicen los secretarios de Gobierno.

Manifestación en Madrid

Los letrados volverán a manifestarse el próximo jueves en Madrid como «medida de presión» para que el Ministerio de Justicia inicie un «diálogo sincero y con buena fe». Así lo ha informado este jueves el comité de huelga al resto de sus compañeros durante una asamblea en los juzgados madrileños de la Plaza de Castilla, donde alrededor de un centenar de letrados se concentraron con togas y pancartas para escenificar su compromiso con el paro en busca de mejoras salariales.

La negociación se encuentra «atascada» tras la cuarta reunión fallida con Justicia de este martes, que desembocó en un cambio de estrategia del ministerio: en lugar de seguir el diálogo cara a cara, ambas partes intercambian ahora sus propuestas y contrapropuestas por correo electrónico.

«Un diálogo a través de correo electrónico va a ser difícil que fructifique», lamentó Juan Ávila, letrado del Tribunal Supremo y miembro del comité de huelga y de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), una de las tres asociaciones convocantes del paro. Ha vuelto a pedir que sea la ministra, Pilar Llop, u «otra persona que tenga poderes o influencia por parte del Gobierno» quien se siente en la mesa de negociación para «desatascar la situación. Con los actuales interlocutores es muy difícil llegar a un acuerdo», aseguró, en alusión a los números dos y tres del ministerio: el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y el secretario general para la Innovación y Calidad, Manuel Olmedo. Según explicó a Efe, el diálogo con Justicia ha dado sus frutos respecto a los grupos de población, por lo que funcionarios de localidades pequeñas verían su salario aumentado y equiparado al de compañeros de ciudades grandes.

Encallada la cláusula de enganche al sueldo de los jueces

Sin embargo, se encuentra encallado en la llamada cláusula de enganche, la principal reclamación de los letrados, que permitiría referenciar su retribución a la de jueces y fiscales para no cobrar nunca menos del 85 % respecto a los otros dos operadores jurídicos.

Los jueces también reclaman subidas de sueldo

Precisamente esta semana también las asociaciones de jueces y fiscales han reclamado al departamento dirigido por Llop la convocatoria «urgente y sin demora» de una reunión para negociar un aumento de sus sueldos. Ávila les ha pedido ir de la mano en sus reivindicaciones, y así conseguir no solo mejoras en cuestiones retributivas, sino también en el funcionamiento general de la Administración de Justicia.

La huelga de los antiguos secretarios judiciales ha provocado ya la suspensión de más de 232.000 juicios y vistas, hay 344.000 demandas pendientes de repartirse y más de 832 millones de euros de las cuentas de los juzgados sin gestionar, según datos de los convocantes.