Con Feijoo, uno de sus últimos alumnos políticos. PACO RODRÍGUEZ

El exministro ha compaginado su intensa carrera política con la crianza de cinco hijos. ¿Cómo hacerlo? «Hay que procurar tener las ideas un poquiño claras, rodearse de buena gente, trabajar, asumir que las cosas casi nunca salen al 100 % como quieres y también tener suerte, porque chicos como Feijoo no aparecen todos los días, a mi me apareció y yo por lo menos no lo estropeé», explica con una sonrisa.

Romay está seguro del presidente del PP. Explica las críticas de que Feijoo no se adapta a Madrid porque hay «una guerra a muerte del PSOE con todos sus medios, lícitos e ilícitos y de todo, para ver si se lo cargan». Pero «mi partido está en buenas manos. Alberto es una referencia y, se pongan como se pongan, es un pilar imbatible y vamos a ganar». Aunque advierte que no deben infravalorar «al enemigo tan poderoso que tenemos enfrente (...) Van a por él [Feijoo] con todos los medios que tiene un Gobierno, que son muchos, y más aún un Gobierno sin escrúpulos».