Pontón, acompañada de Rubén Cela, Goretti Sanmartín y Rafa Villar, en la presentación del libro Nunca Máis en el Obradoiro XOÁN REY | EFE

El BNG ha propuesto este jueves, coincidiendo con el veinte aniversario de la gran manifestación en Santiago de Compostela en contra de la catástrofe del Prestige, declarar oficialmente el 1 de diciembre 'Día da dignidade de Galicia' para «recordar a todos os homes e mulleres que se ergueron para defender este país».

Desde la plaza del Obradoiro, que en el 2002 fue el punto final de la conocida como la manifestación de los paraguas, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, explicó que su formación «quere que esta data do 1 de decembro forme parte da historia de Galicia para facer un recoñecemento e reivindicar un pobo rebelde e digno, que non se rende ante as dificultades»

En esta línea, Pontón subrayó que esperan que el PP no vete esta propuesta. «O que debería facer, aínda que fose con dúas décadas de atraso, é recoñecer os seus erros e pedir desculpas ante a cidadanía», sostuvo.