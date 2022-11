«Al principio me dio asco, pero después me enganché»

Durante el juicio, celebrado en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo este martes, el acusado reconoció haber descargado y consumido ese material. «Cuando vinieron los policías, yo les dije en qué carpeta guardaba las descargas. Yo quería bajarme películas y música, pero una vez me encontré con un vídeo de estos cuando intentaba descargar otra cosa. Al principio me dio asco, pero después me enganché. Sé que es una aberración», lamentó L. A. M. V.

A preguntas de la Fiscalía, afirmó no saber que estaba compartiendo esos contenidos a través de la misma plataforma, y que había gente descargándose los archivos gracias a que él los difundía. «Casi todos estaban en tailandés o en chino o en alguna lengua así. No tenía intención de publicarlos en ningún sitio, no sé cómo pasó», declaró.