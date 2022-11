Sandra Alonso

Dicen quienes le conocen que Francisco Conde (Monforte, 1968), gana mucho en la distancia corta. Es posible. Pero en esta entrevista, la prudencia pudo con el encanto y el vicepresidente de la Xunta, que vino sin corbata y sonriente, prefirió ser cauto a ser divertido que, al fin y al cabo, es lo que se le pide a un ministro de economía.

—Desde hace poco es vicepresidente primero, ¿cómo lleva esa nueva responsabilidad?

—Siempre me he sentido como un miembro más del equipo de gobierno asumiendo el papel que en cada momento me corresponde.

—Alguna cosa más le toca hacer ahora.

—Desde el ámbito de las tareas del día a día no ha variado nada. En la representación institucional alguna tarea adicional tengo, pero dentro de ese marco de visión de gobierno. Lo más importante es que se vea todo desde esa óptica de equipo que es lo relevante. Lo importante es el equipo.