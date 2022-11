Vanesa Rial, a semana pasada, no instituto no que da clase de Educación Física CESAR QUIAN

Vanesa Rial (Boiro, 1982) estudou para ser profesora de Educación Física e a iso se dedica. Polo medio foi unha das xogadoras con máis éxitos na historia do rugbi español. Desenvolveu a súa traxectoria deportiva no coruñés club CRAT e na selección nacional, coa que competiu nos Xogos Olímpicos do 2016 en Río de Xaneiro.

Unha lesión que levaba arrastrando durante anos converteu a Copa do Mundo do 2017 na súa despedida do terreo de xogo. E a decisión supuxo un auténtico punto final, pois deixou de practicar rugbi tanto de forma profesional como afeccionada e dende ese momento non houbo outro partido: «Toquei o balón algunha vez, pero non volvín xogar ao rugbi». Aínda que ao que non dixo adeus foi ao deporte, que segue ocupando boa parte do seu tempo libre: «Empecei a facer escalada e sigo indo ao ximnasio e facendo actividade física. Hai que manterse activo e vivo!».

Da súa época como xogadora ten claro que o que máis bota en falta é «o equipo do CRAT». «Ir adestrar coas compañeiras, o contacto de grupo e, sobre todo, a satisfacción de rematar un partido co teu equipo. Eramos como familia!», lembra. «Ao principio custa moito desvincularse delas, pero pouco a pouco ves que é a fin dunha etapa. Sabemos que a vida dun deportista de alto rendemento ten un final», recoñece.